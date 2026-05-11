Marianna Aprile presenta “La promessa”: il voto femminile tra conquiste e domande aperte

Un viaggio nella storia del suffragio femminile e nelle conquiste che hanno cambiato il Paese. Venerdì 15 maggio, alle ore 18, la Sala San Giovanni di via Roma 4 ospiterà l’incontro con Marianna Aprile, protagonista dell’appuntamento dedicato a “La promessa”, il suo libro per Rizzoli.

Il volume ripercorre un passaggio decisivo della storia italiana, partendo dal 1946, anno in cui le donne votarono ed entrarono per la prima volta anche nelle istituzioni come elette. Dalle ventuno costituenti al contributo dato alla Carta costituzionale, Aprile ricostruisce un percorso che ha portato a conquiste fondamentali come divorzio, aborto, maternità protetta, parità salariale e riforma del diritto di famiglia.

L’incontro, intervistato da Massimo Mathis, si concentrerà anche su una domanda attuale: quanto resta oggi di quella promessa di cittadinanza piena per le donne? E la presenza di una donna a Palazzo Chigi basta davvero a dire compiuta questa battaglia?

Marianna Aprile, giornalista con una lunga esperienza nella carta stampata, collabora oggi con Marie Claire e conduce In onda su La7 con Luca Telese e Amici e nemici su Radio24 con Daniele Bellasio.

L’iniziativa è gratuita, ma è necessaria la prenotazione del posto online. Per informazioni è possibile scrivere a info@scrittorincittà.it oppure telefonare allo 0171.444822.