Novello ha celebrato i 700 anni delle nozze tra Alice di Savoia e Manfredo Del Carretto

Una giornata dedicata alla memoria storica e alle radici del territorio. Domenica 10 maggio Novello ha celebrato il 700° anniversario del matrimonio tra Alice di Savoia-Acaia e Manfredo Del Carretto, unione che contribuì a legare la storia delle Langhe ad alcune delle principali dinastie europee.

La commemorazione, promossa dal Comune di Novello insieme alla Pro Loco e all’Associazione Internazionale Regina Elena ODV, si è aperta con la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo, seguita dalla cerimonia pubblica in piazza Vittorio Emanuele alla presenza di autorità locali, rappresentanti istituzionali e delegazioni legate ai territori storicamente connessi alla famiglia Del Carretto.

Nel corso della mattinata sono state inoltre inaugurate alcune vie rinominate, mentre il momento conclusivo è stato affidato al rinfresco organizzato dalla Pro Loco insieme all’Associazione Produttori di Nas-cëtta.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione storica e culturale che negli ultimi anni ha portato Novello a rafforzare il proprio legame con la rete internazionale dei siti collegati alla famiglia Grimaldi di Monaco, grazie anche al lavoro di ricerca coordinato da Andrea Carnino, vice segretario nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena ODV, presente all’evento.

Tra i protagonisti dell’organizzazione anche il consigliere comunale Christian Rocco, impegnato nella costruzione dell’iniziativa insieme all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Pallaro.

La celebrazione ha così trasformato per alcune ore il borgo langarolo in uno spazio di incontro tra storia, identità e valorizzazione del patrimonio locale, riportando al centro una vicenda medievale che continua ancora oggi a dialogare con il territorio.