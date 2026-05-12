A Mondovì le celebrazioni per Santa Rita, con la benedizione delle rose

Risalgono all'800 le prime informazioni in merito alla devozione e al culto di Santa Rita a Mondovì dove le donne si ritrovavano a Breo, pregando in prossimità della finestra sulla facciata del santuario del Santissimo Nome di Maria, in corrispondenza della cappella a lei dedicata.
Così i Padri Filippini da allora decisero di celebrare una Santa Messa dedicata a Santa Rita con la benedizione delle rose che vengono conservate nelle case, ma anche portate agli ammalati o alle persone che stanno affrontando un momento difficile.
Anche quest'anno, come ormai tradizione, nella chiesa di San Filippo sarà celebrata la Santa Messa con la benedizione delle rose. La celebrazione si svolgerà venerdì 22 maggio con la recita del Santo Rosario alle 11, seguito dalla celebrazione della messa alle 11.30.