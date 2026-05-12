 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 12 maggio 2026, 16:22

Anche il Gruppo ANA di Busca alla 97ª Adunata degli Alpini di Genova

Alla cerimonia ha partecipato, in rappresentanza della Comune, anche il consigliere Mario Colombano

Anche il Gruppo ANA di Busca alla 97ª Adunata degli Alpini di Genova

A Genova nel weekend si è svolta la 97ª Adunata nazionale degli Alpini, che ha visto sfilare oltre 90 mila Penne Nere, di cui più di 5 mila provenienti dalla Granda.

Alla cerimonia ha partecipato, in rappresentanza della Città di Busca, il consigliere Mario Colombano, insieme ad alcuni componenti del Gruppo ANA di Busca.

Nel momento conclusivo della sfilata è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del presidente della Sezione ANA di Cuneo, Davide Spedale, della candidatura della Città di Cuneo a ospitare l’Adunata nazionale degli Alpini nel 2030. Un appuntamento che coinciderebbe con il 95° anniversario della fondazione della Divisione Alpina Cuneense, conosciuta come la “Martire”.


 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium