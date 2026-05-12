Anche Vicoforte partecipa a Spazzamondo

L’annuale iniziativa “Spazzamondo” promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo si svolgerà sabato 23 maggio e Vicoforte ha nuovamente aderito. L’anno scorso avevano partecipato circa cento persone (adulti, bambini ed accompagnatori) e anche quest’anno si attende un successo analogo.

Il ritrovo per la partenza e di arrivo, dopo il quale ci sarà un saluto con aperitivo, sarà sabato mattina presso il Circolo ACLI di Fiamenga.

All’iniziativa, giunta alla sesta edizione e diretta a sensibilizzare con un coinvolgimento collettivo alla raccolta differenziata dei rifiuti ed alla cura dell’ambiente, partecipano tanti Comuni della provincia di Cuneo, cittadini, associazioni e aziende del territorio.

È promossa dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, i Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo.

Chi desidera partecipare può ancora aderire iscrivendosi tramite il sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nella apposita sezione.