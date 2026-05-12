Busca, petizione on line contro la cava a San Vitale: "tu non vieni in casa mia se non ti invito"

Il comitato di San Vitale "No Cava" si è riunito ieri sera, lunedì 11 maggio, con la popolazione della frazione per lanciare una petizione popolare al sindaco del comune di Busca, ai suoi assessori e ai suoi consiglieri affinché votino no alla variante di destinazione d’uso dei terreni da agricoli di prima categoria per trasformarne l’uso in coltivazione di cava.



"Le argomentazioni per votare no, spiega il comitato, erano state chieste anche dall’allora candidato sindaco Ezio Donadio nella serata di presentazione della lista di candidati, proprio a San Vitale nel maggio 2024. Abbiamo fornito all’amministrazione comunale, e continueremo a farlo, tutto l’aiuto possibile per salvare la frazione dal suo stravolgimento, dalle polveri, dai PM10, dal traffico intensivo di camion in una frazione che sino ad oggi sorride nella sua tranquillità di zona rurale e dedita all’agricoltura eccellente. Continueremo a sollecitare il comune di Busca e i suoi amministratori ad una presa di coscienza di quanto potrebbe accadere per la frazione, per la salute dei concittadini, per la salubrità dell’aria e delle acque, per ricordare che 'tu non vieni in casa mia se non ti invito'".



Per coloro che preferissero lasciare la propria adesione sarà possibile firmare di persona mettendosi in contatto con il numero 3342828482 (chiamare orario serale)



A breve verranno comunicati i luoghi e gli orari di raccolta firme sul territorio di Busca e frazioni.

Questo è il link per firmare la petizione online: https://c.org/GdCDKd2ktZ



