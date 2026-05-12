GAL Tradizione delle Terre Occitane, aperto il bando da 1,49 milioni per filiere e reti territoriali

Il GAL Tradizione delle Terre Occitane ha annunciato l’apertura del Bando Multioperazione per progetti di filiera e di reti territoriali, con una dotazione complessiva di 1.492.055,20 euro destinata a rafforzare la competitività delle imprese locali attraverso Progetti integrati di filiera e Progetti integrati di rete territoriale. Il bando si inserisce nella Strategia di sviluppo locale 2023-2027 “Lontano dai margini: le comunità al centro” e punta a sostenere la cooperazione tra agricoltori, artigiani, commercianti, operatori turistici e fornitori di servizi.

L’obiettivo è valorizzare le produzioni locali, migliorare l’attrattività delle valli e favorire un coinvolgimento diretto delle comunità, con ricadute attese sia per i residenti sia per i turisti. Ai soggetti ammessi potrà essere riconosciuto un contributo a fondo perduto compreso tra il 40 e il 60 per cento, con percentuali variabili in base alla tipologia di intervento, alla localizzazione e al profilo dell’impresa, con premialità previste per giovani e imprenditoria femminile.

Per illustrare nel dettaglio i contenuti tecnici della misura, il GAL ha organizzato due incontri pubblici: martedì 19 maggio alle 17 al Filatoio Rosso di Caraglio e giovedì 21 maggio alle 17 nella sala consiliare dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso a Paesana. Il percorso arriva al termine di un accompagnamento avviato dal marzo 2025 sulla valorizzazione della biodiversità agroalimentare e delle filiere locali, sviluppato in collaborazione con la Camera di commercio di Cuneo e culminato nell’evento ExpoGAL del 2 marzo 2026 al Filatoio Rosso.

Il bando attiva contemporaneamente quattro interventi del Complemento di sviluppo rurale della Regione Piemonte, relativi a investimenti produttivi agricoli, diversificazione extra-agricola, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, oltre a investimenti produttivi non agricoli nei settori commercio, turismo, artigianato e servizi. Possono presentare domanda imprenditori agricoli, microimprese e piccole imprese singole o associate operanti nell’area GAL, a condizione che aderiscano a un progetto condiviso da almeno tre soggetti, di cui almeno due beneficiari, articolato in almeno due fasi della filiera o della rete e regolato da un accordo di durata minima triennale.

Le domande di sostegno dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale SIAP, con apertura dei termini fissata al 18 maggio 2026 e scadenza al 30 luglio 2026 alle ore 12. Il GAL ricorda inoltre che il testo completo del bando e la relativa modulistica sono consultabili nella sezione dedicata ai bandi aperti del sito istituzionale, dove vengono raccolte le opportunità di contributo a fondo perduto per imprese ed enti dell’area GAL