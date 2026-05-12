Giovedì 21 maggio si riuniscono i sindaci del Distretto Sociosanitario del Monregalese

In riferimento alla riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza territoriale, con la paventata sospensione della presenza dei medici nei giorni festivi presso la postazione di Garessio, e alla luce delle incertezze legate allo sviluppo dell’ospedale di Mondovì, come da convocazione del presidente Franco Bosio, i sindaci del Distretto Sociosanitario Sud-Est si ritroveranno il prossimo 21 maggio alle ore 20.45 presso la Sala Polivalente del comune di Niella Tanaro. Un momento di confronto condiviso, propedeutico alla visita del prossimo 4 giugno da parte dell’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi.
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