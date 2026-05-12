 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 12 maggio 2026, 19:18

Giovedì 21 maggio si riuniscono i sindaci del Distretto Sociosanitario del Monregalese

La convocazione è per le ore 20.45 presso la Sala Polivalente del comune di Niella Tanaro

Giovedì 21 maggio si riuniscono i sindaci del Distretto Sociosanitario del Monregalese

In riferimento alla riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza territoriale, con la paventata sospensione della presenza dei medici nei giorni festivi presso la postazione di Garessio, e alla luce delle incertezze legate allo sviluppo dell’ospedale di Mondovì, come da convocazione del presidente Franco Bosio, i sindaci del Distretto Sociosanitario Sud-Est si ritroveranno il prossimo 21 maggio alle ore 20.45 presso la Sala Polivalente del comune di Niella Tanaro. Un momento di confronto condiviso, propedeutico alla visita del prossimo 4 giugno da parte dell’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium