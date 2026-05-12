Vicoforte, aperture straordinarie per la sostituzione delle carte di identità cartacee

La scadenza del 3 agosto per la validità delle carte di identità cartacee si avvicina ed il Comune nel mese di maggio dedicherà alcuni giorni per agevolarne la sostituzione con l’emissione di quelle elettroniche (CIE).

Saranno giorni diversi della settimana, con orari prolungati per rispettare le varie esigenze individuali: lunedì 18 e 25 maggio (dalle ore 8:30 alle ore 12), martedì 19 e 26 maggio e giovedì 21 e 28 maggio (dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14 alle ore 17).

Per la sostituzione occorrerà presentarsi personalmente e con la tessera sanitaria, una fotografia recente in formato tessera su sfondo bianco ed il documento da sostituire; il pagamento per l’emissione della nuova carta dovrà essere effettuato con carta bancomat o con Satispay.