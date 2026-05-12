Mondovì: "Tessitori di Sollievo",un corso per costruire una cultura della cura

In occasione della XXV Giornata Nazionale del Sollievo, l’associazione di volontariato “La Cura nello Sguardo” ha organizzato a Mondovì il corso “Tessitori di Sollievo – Dialoghi tra scienza e diritto”, in collaborazione con la Federazione Cure Palliative (FCP) e l’ASL CN1. Un’iniziativa volta a promuovere una cultura della cura che integri competenza clinica, etica e attenzione alla persona. L’evento nasce dalla consapevolezza che la sofferenza fisica e morale, soprattutto nei pazienti con malattie gravi o progressive, non può essere affrontata solo con approcci tecnici, ma richiede un’azione integrata che tenga conto anche della dimensione umana, relazionale e normativa della cura.

La Giornata Nazionale del Sollievo, promossa dal Ministero della Salute, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la società sull’importanza di alleviare la sofferenza e di garantire a ogni persona il diritto a non soffrire inutilmente. Questa ricorrenza richiama il valore della Legge 38/2010, che riconosce il sollievo come un diritto del malato e sottolinea l’importanza delle cure palliative e dell’umanizzazione delle cure in ospedale e a domicilio. In questo contesto, il corso “Tessitori di Sollievo” si propone come un’occasione concreta per approfondire queste tematiche e favorire un confronto aperto e multidisciplinare. Il progetto si sviluppa attraverso un incontro formativo Aziendale n.131 ASL CN1 e un momento divulgativo aperto alla cittadinanza.

L’obiettivo è offrire un’occasione di aggiornamento per gli operatori sanitari, ma anche un’opportunità di conoscenza e sensibilizzazione per cittadini, pazienti, familiari e volontari. Il corso si propone di affrontare i temi del sollievo e delle cure palliative in modo integrato, mettendo in dialogo scienza e diritto e stimolando una riflessione su come garantire un’assistenza centrata sulla persona, rispettosa della dignità e capace di rispondere ai bisogni complessi di chi vive una malattia grave.

Il percorso formativo si svolgerà giovedì 4 giugno 2026, dalle 8:30 alle 14:00, presso il Teatro Baretti di Mondovì.

L’evento è pensato come un momento di confronto e di stimolo, in cui la formazione si intreccia con la sensibilizzazione, per costruire una cultura del sollievo che sia condivisa dalla comunità. Interventi di Fabrizio Motta, Emanuela Pignata e Marta Astesano, membri dell’associazione La cura nello sguardo, insieme al Dott. Luciano Orsi e ad Ana Cristina Vargas. Il corso è rivolto a operatori sanitari e cittadini, con l’obiettivo di creare un ponte tra conoscenze tecniche e sensibilità sociale.

La partecipazione è aperta, ma per motivi organizzativi e ai fini della consegna dell’attestato è richiesta la registrazione online. In questo modo, l’iniziativa garantisce una corretta gestione delle presenze e permette di rilasciare l’attestato di partecipazione a chi ha seguito il percorso. Al termine del corso sarà allestito uno spazio dedicato alla vendita delle mele, simbolo della Giornata del Sollievo promosse dalla FCP, che saranno vendute dai volontari dell’associazione “La Cura nello Sguardo” per sostenere le attività di cura e solidarietà. “Tessitori di Sollievo” vuole essere un momento di costruzione collettiva: non un semplice evento formativo, ma un’occasione per riflettere insieme su come la cura possa essere più umana, più attenta e più capace di rispondere alle esigenze della persona. Perché il sollievo non è solo un obiettivo clinico, ma un valore che riguarda la qualità della vita, la dignità e il senso stesso dell’assistenza.

Con questo spirito, il corso intende contribuire a diffondere una cultura della cura che metta al centro la persona, promuovendo competenza, empatia e rispetto. I posti sono limitati, l’ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria tramite il sito della Cura nello Sguardo www.lacuranellosguardo.it dove potrete trovare tutte le informazioni. Link per l’iscrizione: https://www.lacuranellosguardo.it/eventi/iscrizione/tessitori-di-sollievo