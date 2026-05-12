Oggi è la Giornata dell'Infermiere: iniziative e incontri con la popolazione in tutta la Granda

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, celebrata ogni anno il 12 maggio, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo promuove una settimana di iniziative aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’infermiere nella tutela della salute e rafforzare il legame tra professionisti sanitari e territorio.

Il tema scelto per il 2026, “Responsabili della cura, orientati all’eccellenza”, vuole sottolineare l’impegno quotidiano degli infermieri all’interno dei servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, sempre più chiamati a rispondere ai bisogni di salute della popolazione con competenza, responsabilità e vicinanza alle persone.

Tra oggi e il 16 maggio gli infermieri incontreranno direttamente la popolazione in diverse città della provincia di Cuneo attraverso momenti informativi, attività di sensibilizzazione e occasioni di confronto dedicate alla promozione della salute e alla conoscenza della professione infermieristica.

Gli appuntamenti previsti sono, oltre a quello di oggi, che si è svolto a Cuneo:

15 maggio 2026, dalle 9 alle 13 a Bra e Savigliano

16 maggio 2026, dalle 9 alle 16 ad Alba e dalle 9 alle 13 a Mondovì

Gli eventi rappresentano un’occasione concreta per avvicinare i cittadini al mondo infermieristico, far conoscere le competenze degli infermieri e promuovere una cultura della salute sempre più partecipata e consapevole.

Le celebrazioni proseguiranno anche sabato 17 maggio alle ore 20.45 presso la Sala Polivalente Banca di Boves, in via Don Mario Ghibaudo 1, con il concerto del Coro Kerigma e la premiazione dei neolaureati che si sono distinti.

Durante la serata eventuali offerte raccolte dal coro saranno devolute all’associazione MenteInPace.

Tutti gli eventi sono gratuiti e organizzati dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo in collaborazione con realtà del territorio. La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti.