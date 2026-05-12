Hantavirus, inviate le indicazioni di sanità pubblica a ospedali e medici. Ma non c'è alcun allarme

HANTAVIRUS, LA REGIONE INVIA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE ALLE AZIENDE SANITARIE, AI MEDICI E AI PEDIATRI

A proposito dei casi di Hantavirus, la Direzione regionale Sanità segue con massima attenzione l’evolversi della situazione precisando che al momento non esiste alcun allarme.

Nella giornata di oggi la Direzione ha inviato ai direttori generali delle Aziende sanitarie, ai direttori dei dipartimenti di prevenzione delle Asl, ai direttori dei Sisp, ai direttori dei distretti socio-sanitari delle Asl, ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta la circolare del Ministero della Salute con l’aggiornamento della situazione e le indicazioni di sanità pubblica in merito al focolaio di Hantavirus di tipo Andes che si è verificato a bordo della nave da crociera MV Hondius.

Nella circolare viene specificata la definizione di caso (sospetto, probabile, confermato, non caso, etc), la gestione operativa dei casi e dei contatti, la strategia di testing che fa parte la segnalazione di eventuali casi e la protezione dal contagio degli operatori sanitari e dei pazienti, in linea con i protocolli e il sistema di epidemiologia sperimentato e consolidato negli anni del Covid.

La Direzione Sanità informa che il laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino e il laboratorio universitario di microbiologia e virologia della Città della Salute e della Scienza di Torino sono stati individuati come laboratori regionali di riferimento per gli eventuali test Hantavirus.









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