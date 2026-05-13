Trent’anni di Protezione civile a Grinzane: domenica la festa del gruppo nato dopo l’alluvione del ’94

Ci sono realtà che nascono da un’emergenza e finiscono per diventare parte stabile dell’identità di un territorio. È il caso del Gruppo civico di Protezione civile di Grinzane Cavour, che domenica 17 maggio celebrerà i suoi trent’anni di attività con una giornata aperta alla comunità in piazza della Chiesa al Gallo, davanti al Palazzo comunale. Un anniversario che riporta inevitabilmente alle origini del gruppo, nato nel 1996 dopo l’esperienza traumatica dell’alluvione del 1994, quando anche sul territorio albese emerse con forza la necessità di costruire una rete organizzata di volontariato e intervento.

A promuovere la costituzione del gruppo fu l’allora sindaco Franco Sampò, oggi presidente Fidas, che ricorda ancora con precisione quei primi anni.

“Nel ’94 avevamo avuto l’alluvione e non sapevamo cosa fosse davvero la Protezione civile. Nel ’96 abbiamo creato il gruppo ed è stato uno dei primi della nostra zona”, racconta.

La nascita del gruppo si intrecciò con quella del Coordinamento provinciale di Protezione civile, avviato anch’esso nel 1996.

“Sono subito entrato a far parte del Coordinamento provinciale e da lì è nata la mia passione e il mio lavoro per la Protezione civile”, spiega Sampò.

Già nel 1997 arrivò la prima grande esperienza operativa fuori regione, con la partecipazione agli interventi dopo il terremoto Umbro-Marchigiano.

Da allora il gruppo del Gallo ha continuato a crescere, attraversando cambi generazionali, nuovi coordinatori e differenti presidenze, senza però perdere il proprio radicamento sul territorio.

“È una realtà cui sono affezionatissimo. Anche se oggi non faccio più parte operativa del gruppo, resta un fiore all’occhiello per il nostro paese e per il nostro territorio”, sottolinea.

Per Sampò il valore più importante resta però la continuità costruita in questi trent’anni. “È bello quando crei qualcosa e poi la vedi continuare negli anni, sempre rafforzandosi e restando all’avanguardia. Ancora oggi ci sono volontari che si danno veramente da fare”, aggiunge. Nel tempo il gruppo ha saputo rinnovarsi coinvolgendo nuove energie e giovani volontari, mantenendo però intatto lo spirito originario nato dopo l’alluvione. “Ha cambiato diversi coordinatori e presidenti, com’è giusto che sia, ma è sempre rimasto all’altezza della situazione. Sono orgogliosissimo di averlo costituito e di vedere che, dopo trent’anni, continua a essere un punto di riferimento sul territorio”, conclude Sampò.

Sul significato della giornata interviene anche il presidente del gruppo Alberto Ghione: "Sarà un momento di socialità e di confronto, un’occasione per valutare i progressi di un gruppo mosso dal volontariato e dalla condivisione. Il pranzo aperto a tutti rappresenta un bel momento per tutta la comunità".

La giornata celebrativa inizierà alle 10.30 con l’accoglienza dei partecipanti, in piazza della Chiesa, davanti al municipio. Seguiranno momenti dedicati alla condivisione delle esperienze e alla promozione della realtà associativa, quindi il saluto delle autorità alle 11.45 e il pranzo sociale previsto per le 12.30. Quest'ultimo prevede antipasti, primo, secondo e dolce, con acqua e vino compresi. Il costo è di 25 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338.9851905.