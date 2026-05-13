Alba: venerdì 22 maggio Lanza e Freiria chiudono la XIX edizione di "Intorno alla Chitarra"

La rassegna “Intorno dalla Chitarra” conclude la sua XIX edizione, venerdì 22 maggio alle 20.45, nel Coro della Maddalena, con il concerto di Francesca Lanza, soprano e Giovanni Freiria, chitarra.
“L’eco di Partenope ed il vento del Nord”, proporrà arie e canzoni dal tardo Rinascimento allo stile galante del primo ‘800. Musiche di Dowland, Caccini, Strozzi, Sor, Giuliani, Malibran, Donizetti...
Opening act: Silvia Masoero, ex allieva del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba.
Intorno alla Chitarra è una rassegna organizzata dall’Associazione ASAMIMUS in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”. La direzione artistica è del maestro Ignazio Viola.
Ingresso gratuito per i minorenni. Per tutti gli altri spettatori è previsto un contributo di € 5, comprensivo di tessera associativa ASAMIMUS.