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Alba: venerdì 22 maggio Lanza e Freiria chiudono la XIX edizione di &quot;Intorno alla Chitarra&quot;
Alba: venerdì 22 maggio Lanza e Freiria chiudono la XIX edizione di "Intorno alla Chitarra"
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Eventi | 13 maggio 2026, 11:18

Alba: venerdì 22 maggio Lanza e Freiria chiudono la XIX edizione di "Intorno alla Chitarra"

Rassegna organizzata dall’associazione ASAMIMUS in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”

Alba: venerdì 22 maggio Lanza e Freiria chiudono la XIX edizione di &quot;Intorno alla Chitarra&quot;

La rassegna “Intorno dalla Chitarra” conclude la sua XIX edizione, venerdì 22 maggio alle 20.45, nel Coro della Maddalena, con il concerto di Francesca Lanza, soprano e Giovanni Freiria, chitarra.

L’eco di Partenope ed il vento del Nord”, proporrà arie e canzoni dal tardo Rinascimento allo stile galante del primo ‘800. Musiche di Dowland, Caccini, Strozzi, Sor, Giuliani, Malibran, Donizetti...

Opening act: Silvia Masoero, ex allieva del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba.

Intorno alla Chitarra è una rassegna organizzata dall’Associazione ASAMIMUS in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”. La direzione artistica è del maestro Ignazio Viola.

Ingresso gratuito per i minorenni. Per tutti gli altri spettatori è previsto un contributo di € 5, comprensivo di tessera associativa ASAMIMUS.


 

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