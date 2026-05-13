TIRO CON L'ARCO / Bruggiafreddo, Bertero e Streri dell'Arclub Fossano si laureano campioni regionali

Lorenzo Bertero e Beatrice Streri

Domenica 10 maggio Torino ha ospitato il campionato regionale giovanile outdoor di tiro con l’arco, organizzato dagli Arcieri Juvenilia in collaborazione con il Comitato Regionale Fitarco.

Nonostante la pioggia che ha accompagnato l’intera giornata, la manifestazione si è conclusa regolarmente grazie alla tenacia e alla determinazione degli arcieri in gara.

Al mattino si sono disputate le 72 frecce di qualifica valide per determinare gli accessi agli scontri diretti del pomeriggio. Ottimi i risultati ottenuti dai giovani atleti dell’Arclub Fossano.

Nella divisione Arco Ricurvo, classe allieve alla distanza di 60 mt., grande prova di Beatrice Streri che ha conquistato la medaglia d’argento, cedendo il gradino più alto del podio per un solo punto di differenza.

Prestazione brillante anche per Nicolò Bertero, vincitore della medaglia d’oro nella classe ragazzi distanza 40 mt.

Nella classe giovanissimi, distanza 25 mt., è arrivato un meritato argento per Luca Bruggiafreddo ed insieme a Paolo Artale e Matteo Tommasi un primpo posto di squadra, mentre tra le giovanissime ha conquistato l’argento Emma D'Agostino.

Nella divisione Arco Compound, classe ragazze, distanza 40 mt., successo per Giulia Rivoira che si è aggiudicata la medaglia d’oro.

Nel pomeriggio, sempre sotto una pioggia battente, si sono svolti gli scontri ad eliminazione diretta che hanno assegnato i titoli assoluti regionali.

A laurearsi campione regionale è stato Luca Bruggiafreddo nella classe giovanissimi. Grande soddisfazione anche nel Mix Team classe allievi, dove Lorenzo Bertero e Beatrice Streri hanno conquistato il titolo regionale.

Nelle finali individuali sono arrivate inoltre tre medaglie d’argento: per Nicolò Bertero nella classe ragazzi, per Beatrice Streri nella classe allieve e per Emma D'Agostino nella classe giovanissime.