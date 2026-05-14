A Salmour è attivo il servizio del rilascio o del rinnovo dei passaporti in posta

Salmour rientra ufficialmente tra i Comuni abilitati, d’ora in avanti, al servizio di richiesta del rilascio o del rinnovo del passaporto.

Lo specifico servizio di Poste Italiane fa parte del “Progetto Polis”, iniziativa strategica volta a rafforzare la coesione territoriale, semplificare l’accesso ai servizi pubblici e ridurre le distanze tra cittadini e Pubblica amministrazione. In questo caso, anche nei piccoli centri, oltre che nelle grandi realtà urbane.

L’annuncio arriva dal direttore generale di Poste italiane Giuseppe Lasco, che ha inviato direttamente una comunicazione ufficiale al sindaco salmourese Roberto Salvatore. “I cittadini del Comune potranno così accedere, direttamente sul territorio, a un servizio di particolare rilevanza, senza doversi recare presso la Questura territorialmente competente – ha specificato lo stesso Lasco al primo cittadino – È inoltre prevista la possibilità di ricevere il documento presso il proprio domicilio, con un beneficio concreto in termini di riduzione degli spostamenti e di contenimento dei tempi necessari per completare la pratica”.

“Colgo l’occasione per ricordare che il medesimo ufficio postale è già abilitato al rilascio dei certificati Inps e ai servizi Anpr (Anagrafe nazionale per la popolazione residente), configurandosi sempre più come un punto di accesso integrato ai servizi della Pubblica Amministrazione” - ha concluso.