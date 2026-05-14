Strada provinciale 255 del Colle della Lombarda, iniziate le operazioni di sgombero

Sono iniziate le operazioni di sgombero degli accumuli nevosi sulla strada provinciale 255 del Colle della Lombarda, un intervento stagionale di particolare rilevanza per la viabilità alpina provinciale, la cui durata è strettamente connessa all’entità degli accumuli nevosi, alla quantità di detriti presenti lungo il tracciato nonché alla necessità di procedere alla riapertura al traffico in condizioni di piena sicurezza.

I lavori sono coordinati dal Settore Viabilità della Provincia di Cuneo e vedono impegnate le maestranze dell’Ente insieme alla ditta Alpi Costruzioni di Vinadio, incaricata delle attività operative in quota. Le operazioni sono svolte in coordinamento anche con il servizio della Métropole Nice Côte d’Azur – Direction Territoriale Tinée‑Vésubie, nell’ottica di una gestione condivisa del collegamento transfrontaliero.

Oltre alla rimozione della neve, gli interventi riguardano la pulizia della carreggiata da massi e materiale detritico, la sistemazione delle barriere stradali danneggiate durante la stagione invernale e la sistemazione dei muri in pietra a sostegno della sede stradale.

"Si tratta di lavorazioni complesse, svolte in un contesto ambientale particolarmente impegnativo – sottolineano il presidente Luca Robaldo e il consigliere provinciale Loris Emanuel – ma indispensabili per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la piena funzionalità di un collegamento strategico per il territorio".

La Provincia di Cuneo ringrazia le maestranze del Settore Viabilità e la ditta incaricata Alpi Costruzioni di Vinadio per l’impegno e la professionalità dimostrati nelle operazioni in corso, svolte in condizioni ambientali complesse a tutela della sicurezza della circolazione.