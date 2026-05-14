Le reliquie di Santa Bernadette a Busca: un momento di profonda commozione nelle case di riposo

L’arrivo a Busca delle reliquie di Santa Bernadette provenienti da Lourdes, tenutasi giovedì 14 maggio presso la RSA Ospedale Civile e la Residenza SS. Annunziata, è stata accolta con grande partecipazione e apprezzamento da parte degli ospiti e dei loro familiari.

All'evento erano presenti Don Dario Ruà, delegato Vescovile per l’O.F.T.A.L, il vicario generale della Diocesi Don Roberto Bruna, Don Biagio Chiapello e il Presidente dell’Ente Tommaso Alfieri. Il programma della giornata ha visto il reliquiario fare tappa inizialmente presso la RSA, dove i presenti si sono raccolti in un intenso momento di preghiera accompagnato da alcuni canti.

Successivamente, la visita è proseguita presso la SS. Annunziata, dove la Santa Messa è stata celebrata nella suggestiva cornice dell’antico chiostro.

"Ringraziamo l’Oftal e tutti gli organizzatori – ha dichiarato il presidente Tommaso Alfieri – per aver portato questa testimonianza nei luoghi della carità di Busca. È stata un'iniziativa che ha riempito di gioia e speranza il cuore dei nostri ospiti.”