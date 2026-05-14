Sicurezza stradale: istituito il Tavolo provinciale di coordinamento

Rafforzare il coordinamento tra istituzioni, associazioni e soggetti attivi sul territorio per rendere più efficaci le azioni di prevenzione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Con questo obiettivo il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, lo scoros 12 maggio ha firmato il decreto che istituisce il Tavolo provinciale per la sicurezza stradale, individuandone compiti e componenti.

La decisione nasce dalla complessità della rete viaria gestita dalla Provincia, che si estende per circa 3.200 chilometri su un territorio vasto e policentrico, comprendente 247 Comuni, molti dei quali in aree montane e collinari. Un contesto che richiede un’attenzione costante alla manutenzione e alla sicurezza, anche alla luce dei dati sull’incidentalità: sebbene il numero delle vittime della strada sia in diminuzione rispetto agli ultimi trent’anni, nel solo 2025 in provincia di Cuneo si sono registrati 37 decessi, con rilevanti ricadute sociali sulle famiglie e sulle comunità locali.

La Provincia opera da tempo sul fronte della sicurezza stradale, sia con interventi infrastrutturali sia con iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. Tra queste, il progetto “Sicuri per scelta – Muoversi con intelligenza”, avviato nel 2023 e rivolto agli studenti degli istituti comprensivi e superiori, e azioni di dissuasione della velocità attive già dal 2009 lungo la rete provinciale.

Il Tavolo per la sicurezza stradale è concepito come una sede stabile di confronto, analisi e proposta, finalizzata alla definizione di strategie condivise e all’elaborazione di azioni coordinate per la riduzione dell’incidentalità. Avrà sede presso la Provincia di Cuneo, che ne curerà anche la segreteria amministrativa, e opererà come spazio aperto, con la possibilità di coinvolgere ulteriori soggetti interessati o operativi sul tema.Ne fanno parte i rappresentanti della Provincia di Cuneo, dell’Associazione familiari vittime della strada, di Inail – Direzione territoriale di Cuneo, dell’Automobile Club Cuneo, dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte – ambito territoriale di Cuneo e delle Fondazioni bancarie di Cuneo, Fossano, Savigliano e Saluzzo. Il prefetto di Cuneo sarà invitato a partecipare ai lavori in qualità di rappresentante del Governo sul territorio.