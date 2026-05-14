Gli studenti dell’Istituto Magistrale Statale di Alba, diplomati nel 1976, sono tornati tra i banchi mezzo secolo dopo

Gentile direttore,

A volte ritornano…

Ma stavolta non parliamo del celebre libro di Stephen King, bensì degli studenti dell’Istituto Magistrale Statale di Alba diplomati nel 1976, che sono tornati tra i banchi mezzo secolo dopo.

La mattina di giovedì 14 maggio, un gruppo di ex allievi ha varcato, dopo cinquant’anni, la soglia della scuola che frequentarono in gioventù e dove conseguirono, nel torrido luglio del 1976, la tanto agognata “Maturità”.

Ad accoglierli il Dirigente Scolastico, Professor Raffaele Mandaradoni, il Professor Marco Buccolo, che ha seguito l’attività e i rappresentanti degli studenti attuali.

Dopo il “ben tornati”, il Dirigente ha espresso la viva soddisfazione per l’iniziativa che, rinsaldando i legami tra gli allievi di ieri e quelli di oggi, contribuisce ulteriormente al prestigio dell’Istituto, la cui storia è profondamente legata a quella albese.

In risposta, gli ex allievi hanno brevemente ricordato, con una punta di malcelata nostalgia, gli anni giovanili trascorsi nelle aule dell’Istituto, rivolgendo inoltre un commosso pensiero ai compagni purtroppo scomparsi.

A ricordo dell’evento è stato fatto omaggio, alla biblioteca dell’Istituto, di un libro sulla partecipazione delle donne alla prima guerra mondiale, auspicando che qualche studente odierno voglia approfondire l’argomento e sviluppare una ricerca al riguardo, dedicandola magari proprio agli allievi di mezzo secolo fa.

Infine, i diplomati del ’76 hanno voluto tornare, per qualche minuto, nella loro vecchia aula, ove hanno immortalato, in una foto, il ricordo della giornata.

«Non si ricordano i giorni, Si ricordano gli attimi» (C.Pavese "Dialoghi con Leucò")