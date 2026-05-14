Garessio torna in Fiore: il miracolo delle borgate grazie a volontari straordinari

Garessio torna a fiorire grazie al cuore, all’impegno e all’amore di decine di volontari che, giorno dopo giorno, stanno riportando colore, vita e orgoglio nelle borgate del paese.

Dopo oltre vent’anni di assenza della storica manifestazione “Garessio in Fiore”, oggi il paese riscopre finalmente quella tradizione che per tanto tempo ha rappresentato un simbolo di comunità, bellezza e appartenenza. Nasce così “Garessio è in Fiore”, un progetto che non è soltanto un evento, ma un vero movimento collettivo che sta coinvolgendo l’intero territorio.

Determinante il sostegno ricevuto dal Comune, che ha ottenuto un finanziamento complessivo di 19.000 euro grazie ai contributi di Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo, realtà che hanno creduto fortemente nella rinascita di questa iniziativa e nel valore umano e sociale che rappresenta per Garessio.

Grazie a queste risorse, il Comune ha potuto sostenere in parte l’acquisto di fiori e materiali dai diversi venditori del territorio, permettendo alle borgate di trasformarsi nuovamente in piccoli angoli fioriti. Borgo Ponte, Borgo Poggiolo, Borgo Maggiore e la Borgata Valsorda stanno rifiorendo in tantissimi punti, regalando al paese un colpo d’occhio che emoziona residenti e visitatori.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità e alla durata degli allestimenti: la scelta si sta infatti orientando soprattutto verso piante perenni, capaci di evitare sprechi e valorizzare il lavoro svolto anche negli anni a venire. In particolare, grande spazio ai gerani, simbolo dei balconi e dei borghi piemontesi e liguri, che se curati nella maniera corretta possono avere una vita molto lunga e continuare a fiorire stagione dopo stagione.

Ma il vero spettacolo sono le persone.

Sono i volontari che dedicano il proprio tempo libero, che sistemano aiuole, preparano composizioni, curano ogni dettaglio con passione e spirito di comunità. Un lavoro enorme, spesso silenzioso, ma fondamentale. Un esempio concreto di amore per il proprio paese.

Accanto all’impegno delle borgate, anche il Comune si farà promotore della sistemazione e dell’abbellimento di diversi punti strategici del paese, affidandosi a ditte esperte del settore, con l’obiettivo di rendere Garessio ancora più accogliente, curata e fiorita in vista dell’estate.

Un contributo speciale e profondamente simbolico è arrivato anche da Giorgetto Giugiaro, che ha realizzato il logo ufficiale di “Garessio è in Fiore”. Un gesto di grande valore da parte del celebre designer, nato proprio a Garessio e da sempre profondamente legato al suo paese natale, al quale continua a dimostrare affetto, attenzione e vicinanza.

E c’è già un primo spoiler sugli eventi che accompagneranno questa rinascita: è stato infatti annunciato il concorso “L’Area Fiorita più Bella”, una sfida positiva e coinvolgente che premierà gli allestimenti più suggestivi e creativi, valorizzando ulteriormente il lavoro delle borgate e dei volontari.

“Garessio è in Fiore” sarà inoltre accompagnato da numerosi eventi collaterali che verranno annunciati progressivamente nelle prossime settimane, fino al grande fine settimana conclusivo del 29 e 30 agosto, che si preannuncia come un momento di festa, incontro e valorizzazione dell’intero territorio.

L’Amministrazione comunale desidera rivolgere un ringraziamento speciale a tutti gli attori coinvolti: volontari, borgate, associazioni, commercianti, cittadini e sostenitori.

Perché è proprio questa l’immagine più bella di Garessio: un paese che si unisce, collabora e rifiorisce insieme.