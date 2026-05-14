Cardè, al via i seminari gratuiti dell’Asl CN1 per la gestione delle patologie croniche

L’Asl CN1, nell’ambito del Piano Locale Cronicità, promuove a Cardè un ciclo di seminari dedicati al benessere e alla gestione delle patologie croniche, condotti da infermieri formati attraverso un programma dell’Università di Stanford. L’iniziativa è rivolta a persone con problemi di salute cronici e ai loro familiari, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per migliorare la qualità della vita e affrontare con maggiore consapevolezza il percorso di cura.

Il programma prevede sei incontri gratuiti, della durata di due ore e mezza ciascuno, con cadenza settimanale e un’impostazione fortemente interattiva e partecipativa. Durante le sessioni verranno affrontati temi centrali come la gestione della malattia, la definizione di obiettivi realistici, la risoluzione dei problemi quotidiani, la ricerca di supporto e la collaborazione con i professionisti sanitari.

Ampio spazio sarà dedicato anche agli aspetti pratici: dalla gestione dei sintomi e dello stress all’alimentazione sana, dall’attività fisica sicura all’uso corretto dei farmaci. I partecipanti potranno inoltre acquisire competenze utili per affrontare dolore e stanchezza, gestire momenti di difficoltà emotiva e migliorare la comunicazione con familiari, amici e operatori sanitari.

Gli incontri si svolgeranno presso la biblioteca comunale di Cardè nelle giornate del 19 e 26 maggio e del 9, 16, 23 e 30 giugno 2026, dalle 14.30 alle 17. L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria, con un massimo di 20 partecipanti, ed è richiesta la frequenza a tutti gli appuntamenti salvo imprevisti.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare i numeri 0175/215314-316.