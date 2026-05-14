Crescere Queer: adolescenza, diritti e protezione a Savigliano

In Italia i dati più recenti mostrano un aumento preoccupante di violenza e discriminazione verso le persone LGBTQIA+, con il 65% di chi si è rivolto alla Gay Help Line che dichiara di aver subito abusi o discriminazioni nell’ultimo anno e un’impennata del fenomeno tra le giovani generazioni; la Rainbow Map 2025 colloca l’Italia al 35° posto su 49 Paesi per tutele legali, segnalando l’assenza di protezione specifica contro crimini e discorsi d’odio.

Per rispondere a questa emergenza la città di Savigliano — membro della rete RE.A.DY dal 2011 — ha promosso progetti di prevenzione e formazione nelle scuole e aderisce alla campagna nazionale per la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, con una giornata pubblica dedicata all’adolescenza LGBTQIA+.

L’appuntamento centrale è fissato per venerdì 29 maggio alle 21 nella Sala S. Agostino (Piazzetta Arimondi 15): “CRESCERE QUEER — Adolescenza LGBTQIA+” sarà un momento di dialogo e ascolto aperto a tutta la comunità, pensato come spazio sicuro per giovani, famiglie, insegnanti e cittadinanza. Interverranno Giulia Casalino (Break The Silence Italia), Barbara Rinero (Vicepresidente CPO Savigliano e Maurice GLBTQ+ Torino) e Davide Fissore (Casa Pride APS); la serata sarà moderata da Elisa Aimo, presidente della Consulta per le Pari Opportunità di Savigliano.

L’iniziativa si inserisce nel percorso locale “RispettiAMOci. Educare al rispetto per prevenire la violenza”, che ha già portato nelle classi dell’Istituto Comprensivo Santorre di Santarosa e dell’IIS Arimondi seminari rivolti a studenti, insegnanti e famiglie, con l’obiettivo di prevenire ogni forma di violenza e discriminazione e di promuovere comunicazione nonviolenta e rispetto delle differenze.

Questi interventi puntano ad offrire strumenti concreti per contrastare l’isolamento e la marginalizzazione che colpiscono in misura particolare adolescenti e giovani LGBTQIA+.

Durante la serata saranno presentati due libri dedicati al tema della crescita e dell’identità: La giungla di fruttirubini di Rita M. Brown e Prima dell’alba di Giancarlo Pastore, opere che affrontano con sensibilità i percorsi di formazione personale e la ricerca di sé. L’ingresso è libero e gratuito, e la manifestazione si propone come occasione non solo di informazione ma di costruzione di reti di sostegno sul territorio.

A corollario delle iniziative, la Torre Civica di Savigliano sarà illuminata con i colori arcobaleno in occasione del 17 maggio, simbolo di visibilità e vicinanza alle persone vittime di discriminazione. L’azione locale si pone dunque come risposta concreta alla mancanza di tutele nazionali, puntando su educazione, prevenzione e spazi protetti dove le giovani generazioni possano sentirsi accolte e sostenute.