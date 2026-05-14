Uscirono dal Conad di Borgo con oltre 300 euro di merce nel carrello: sono a processo per furto

È inziato nei giorni scorsi il processo di a carico di E.C. e L.M., due uomini di origine sinta rispettivamente di 54 e 24 anni, accusati del furto di un carrello pieno di merce del valore di circa 330 euro avvenuto al Conad di Borgo San Dalmazzo. I fatti il 17 luglio 2023.

In aula sono stati ascoltati la direttrice del supermercato e alcuni carabinieri ntervenuti sul posto. Secondo quanto ricostruito daun maresciallo, i due sarebbero stati notati mentre riempivano un carrello con diversi prodotti, tra cui un televisore e un ventilatore. “Sembravano girare a vuoto guardandosi continuamente attorno” ha riferito maresciallo, aggiungendo che una dipendente intenta a sistemare gli scaffali aveva iniziato a seguirli con attenzione.

Successivamente avrebbero poi aggirato l’uscita passando dall’ingresso del supermercato, approfittando dell’apertura del cancellino tramite fotocellula. Come emerso, uno dei soggetti avrebbe mantenuto aperto il varco permettendo così al complice di uscire con il carrello pieno senza pagare la merce. Secondo il maresciallo, la persona che spingeva il carrello sarebbe stata identificata in E.C., mentre M.L. sarebbe stato seguito dal personale del supermercato fino al piazzale, dove però sarebbe riuscito a dileguarsi. I dipendenti ne avrebbero comunque fornito una descrizione fisica e dell’abbigliamento.

Il 7 luglio prossimo, la discussione del processo.