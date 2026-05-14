Vigili del fuoco in azione per una motrice in fiamme a Roreto di Cherasco [VIDEO]

Due squadre dei vigili del fuoco di Alba sono intervenuti in via Cuneo, all'ingresso di Roreto di Cherasco, per una motrice in fiamme in un piazzale nei pressi del capannone della Dimar.

Le fiamme e la colonna di fumo nero, visibili a grande distanza, non hanno fortunatamente creato disagi alla circolazione, in un orario di traffico sostenuto.

Il mezzo, a cui l'autista è riuscito a staccare il rimorchio prima che prendesse a sua volta fuoco, non era infatti su strada.

I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. La motrice è andata completamente distrutta.