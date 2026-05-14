Bra, tre denunce per furto dalla Polizia Locale

Continuano senza sosta gli interventi del Comando di Polizia Locale di Bra nell'ambito della sicurezza urbana. Negli ultimi giorni, l’attività d’indagine ha portato al deferimento in stato di libertà di tre persone presso la Procura della Repubblica di Asti, tutte responsabili di furto aggravato.

In particolare un 20enne braidese, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso da un agente subito dopo aver asportato uno zaino da un'auto in sosta. Il giovane è stato bloccato e condotto presso il Comando di via Moffa di Lisio per le procedure di rito.

Un soggetto residente nell'Astigiano è stato inoltre identificato e denunciato a seguito del furto di una bicicletta nei pressi della stazione ferroviaria. Le indagini, partite immediatamente dopo la denuncia della vittima, hanno permesso agli agenti di risalire rapidamente al colpevole.

Infine, un 40enne torinese con precedenti è stato intercettato da una pattuglia in zona Piazza Giolitti dopo aver sottratto generi alimentari per un valore superiore a 100 euro da un supermercato cittadino. La merce è stata recuperata e restituita al punto vendita.

Oltre alle denunce, la Polizia Locale ha provveduto a notificare la misura del Foglio di Via Obbligatorio, emessa dal Questore della Provincia di Cuneo, a carico di due persone senza fissa dimora. I due soggetti si erano resi responsabili, lo scorso mese, di un furto aggravato in concorso presso un negozio di alimentari nel quartiere Oltreferrovia. Data la gravità dei fatti e i precedenti a loro carico, il Comando braidese aveva richiesto alla Questura l'attivazione della misura di prevenzione, che ora vieta ai due individui il rientro nel Comune di Bra.