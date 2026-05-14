Mezzo pesante si ribalta sulla A33 Asti-Cuneo: conducente estratto dal mezzo con l'intervento dei Vigili del Fuoco

Diversi gli incidenti stradali che nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 maggio, hanno reso critica la viabilità in diverse zone della provincia, costringendo i soccorritori a mobilitarsi.

Tra questi uno scontro verificatosi in frazione Madonna dell’Olmo a Cuneo, dove un’auto e una moto sono andate a scontrarsi all’altezza del catering di via Torino.

Pronto sul luogo del sinistro l’intervento dei sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, con questi ultimi costretti a chiudere per lungo tempo l’accesso a quel tratto della Statale 231 in direzione Fossano-Alba.

Un secondo incidente è invece quello occorso sul tronco I dell’autostrada A33 Asti-Cuneo, all’altezza di Montanera. Qui, poco prima delle 18, un mezzo pesante si è ribaltato nel tratto della Carreggiata Est al km 9 tra la barriera di Castelletto Stura e S. Albano Stura, in direzione Asti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per l'estricazione del conducente dal mezzo, il personale sanitario e le Forze dell'ordine. Il camion, che trasportava canne di bambù, al momento è ancora in attesa di rimozione, ma la viabilità è già stat ripristinata.

L’incendio di un’autovettura ha invece chiamato i Vigili del fuoco a intervenire a La Morra, nelle Langhe. L’allarme è scattato in borgata Fornace.