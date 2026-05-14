Vento forte con raffiche sino a 75 km/h in diverse zone della provincia. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per la caduta di alberi e rami

Numerosi nelle ultime ore gli interventi dei Vigili del Fuoco, chiamati a intervenire in diverse zone della provincia (tra le destinazioni delle squadre partite da vari distaccamenti Cuneo, Bagnolo Piemonte, Venasca, Rossana e Cartignano) per la caduta di alberi, rami e manufatti abbattuti dal forte vento.

Come previsto da Arpa con l’allerta meteo odierna, dal pomeriggio diverse aree della Granda sono infatti interessate da un forte vento, che spira con raffiche che vanno dai 76.7 km/ora segnalati ai 2.740 metri della stazione di Rocca dell’Abisso, in territorio di Entracque, ai 42,1 km/h della stazione di Alba Tanaro.

Nella foto l’esemplare di Frassino caduto a Gaiola, al bivio per Valloriate. Sul posto i Carabinieri Forestali nell’attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco per la rimozione.

L’ALLERTA METEO

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso per oggi, giovedì 14 maggio, un’allerta gialla per possibili temporali forti sulle pianure settentrionali, pianura torinese e colline, Monferrato e appennino ligure (zone I, L, G e H), con locali allagamenti, forti raffiche di vento e possibili grandinate.

Nel pomeriggio di oggi una vasta saccatura polare, in discesa dal Mare del Nord sull’Italia settentrionale, convoglierà aria fresca e instabile in quota con condizioni di marcata instabilità.

Questa configurazione determinerà lo sviluppo di temporali sulle Alpi in successivo trasferimento verso le pianure, dove i fenomeni potranno essere intensi, anche associati a grandine e forti raffiche di vento.

Le condizioni rimarranno perturbate anche domani, venerdì 15, con rovesci e temporali sparsi al mattino e fenomeni più persistenti sul settore centro-meridionale nel pomeriggio.

Il successivo allontanamento verso est della depressione determinerà la rotazione della ventilazione in quota da nord nel pomeriggio di domani, con condizioni di foehn nelle vallate alpine che favoriranno un’attenuazione delle precipitazioni dalla serata e l’esaurimento nella notte.