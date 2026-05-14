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Cronaca | 14 maggio 2026, 14:26

Gatto incastrato sotto il cavalcavia dell’A33 a Magliano Alpi: salvato dai vigili del fuoco

Intervento questa mattina dei pompieri di Mondovì dopo la segnalazione di un passante nei pressi del viadotto Beinale

Gatto incastrato sotto il cavalcavia dell’A33 a Magliano Alpi: salvato dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, intorno alle 8.30, lungo l’autostrada A33 Asti-Cuneo, nei pressi di Magliano Alpi. Una squadra proveniente dal distaccamento di Mondovì è intervenuta dopo la segnalazione di un passante che aveva notato un gatto rimasto incastrato sotto le arcate del cavalcavia Beinale.

I pompieri hanno raggiunto l’animale e sono riusciti a sollecitarlo fino a farlo spostare verso il lato esterno del viadotto. Una volta raggiunta una posizione più sicura, il gatto è stato recuperato e messo in salvo.

L’intervento si è concluso positivamente senza conseguenze per l’animale.

redazione

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