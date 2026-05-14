Luna Park Ceva 2026: inaugurazione venerdì 15 maggio con giostre a soli 2 euro

Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi della primavera cebana: il Luna Park di Ceva 2026, pronto ad animare Piazza Vittorio Veneto dal 15 al 31 maggio con giostre, attrazioni, musica e divertimento per tutte le età.
Per oltre due settimane il cuore della città si trasformerà in un grande spazio dedicato al divertimento, aperto tutti i giorni pomeriggio e sera, con tante attrazioni dedicate a famiglie, bambini e giovani.
Grande inaugurazione venerdì 15 maggio: giostre a 2 euro tutto il giorno
L’apertura ufficiale del Luna Park sarà accompagnata da una promozione speciale destinata ad attirare tantissimo pubblico.
- Venerdì 15 maggio, giornata inaugurale, tutte le giostre costeranno soltanto 2 euro per l’intera giornata.
Una promozione valida su quasi tutte le attrazioni del parco, pensata per permettere a tutti di vivere il primo giorno di festa tra adrenalina, giochi e divertimento a prezzo ridotto.
Tutti i giovedì giostre a 2 euro per tutto il giorno
Le offerte non finiscono con l’inaugurazione. Per tutta la durata dell’evento, infatti, il Luna Park proporrà una delle iniziative più attese dalle famiglie:
- tutti i giovedì, pomeriggio e sera, le giostre saranno a soli 2 euro.
Un’occasione speciale per trascorrere qualche ora di svago approfittando delle tariffe promozionali.
Domenica mattina speciale: giostre a 2 euro dalle 10:30 alle 13
Spazio anche a una promozione dedicata alla domenica mattina.
- Ogni domenica, dalle 10:30 alle 13:00, tutte le attrazioni aderenti saranno disponibili a 2 euro.
Un’iniziativa perfetta per famiglie e bambini che vogliono vivere il Luna Park nelle ore del mattino, in un’atmosfera più tranquilla e rilassata.
(Promozione esclusa per giochi a premio e attrazioni a tempo.)
Novità 2026: arrivano B-52 e Jumanji
Tra le attrazioni più attese dell’edizione 2026 spiccano due grandi novità.
Il pubblico potrà provare il nuovo B-52, spettacolare torre rotante alta ben 35 metri, considerata una delle attrazioni più imponenti presenti nel circuito dei luna park itineranti.
Grande curiosità anche per Jumanji, percorso avventura ispirato al mondo dell’esplorazione, tra ponti tibetani, ostacoli ed elementi scenografici pensati per coinvolgere grandi e piccoli.
Divertimento per tutta la famiglia
Accanto alle novità non mancheranno:
- autoscontri
- giostre per bambini
- attrazioni family
- stand gastronomici
- zucchero filato, dolciumi e street food
Il Luna Park di Ceva si conferma così uno degli eventi più attesi del territorio, capace di richiamare visitatori da tutta la zona.
Informazioni utili
- Dove: Piazza Vittorio Veneto, Ceva
- Quando: dal 15 al 31 maggio 2026
- Apertura: tutti i giorni pomeriggio e sera
- Inaugurazione 15 maggio: giostre a 2€ tutto il giorno
- Tutti i giovedì: giostre a 2€ pomeriggio e sera
- Domenica mattina: giostre a 2€ dalle 10:30 alle 13:00