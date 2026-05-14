Il Liceo Bodoni di Saluzzo ha inaugurato la nuova aula della biodiversità

Già fitto il calendario di prenotazioni per le lezioni nella nuova “aula della biodiversità inaugurata ufficialmente ieri mercoledì 13 maggio nel cortile - giardino del liceo Bodoni di Saluzzo, in via Donaudi.

Una vera e propria aula all’aperto, al centro dell’edificio accanto alla chioma porpora di un acero, tra aiuole di arbusti ornamentali ed essenze, tra il verde di tappeto erboso che corre tra i diversi spazi, intorno alle sedute in legno disposte ad anfiteatro verso la cattedra.

La realizzazione dell’aula della biodiversità dove arte, natura e didattica all’aperto si intrecciano nella vita quotidiana della scuola, completa la riqualificazione degli spazi esterni dell'edificio iniziata lo scorso anno, sotto la supervisione di due docenti: Serena Buzzi, del Dipartimento di Lettere, e Andrea Delpiano, del Dipartimento di Arte nell’ambito del progetto “Ri-generare la bellezza”, presentato sul bando della Fondazione CRC “Educare nel bello”, grazie al quale l’istituto ha ottenuto un finanziamento per gli interventi, costati circa 33 mila euro.

A febbraio dello scorso anno era stato inaugurato il grandioso murales che copre i tre piani della scuola, opera degli artisti di SketchMate: Pierluigi Puppato ed Emanuele Mannisi (in arte Mr Deep e Orma il Viandante) a rappresentare la vitalità e l’anima della comunità scolastica, attraverso quattro animali antropomorfizzati (4 come il numero degli indirizzi scolastici), ispirati alla fauna del territorio, i cui sguardi esprimono energia e determinazione.

La scuola accoglie inoltre con un ingresso rinnovato, arredato con il busto del grande tipografo saluzzese, a cui il liceo è intitolato.

La nuova aula si configura come progetto di verde esterno che guarda oltre l’estetica e diventa uno strumento educativo, come sottolineato dal dirigente scolastico, Davide Laratore e nell’occasione dalla vicepreside Marzia Picca. Il Bodoni si apre ad un nuovo percorso di rinnovamento. "Questa aula per insegnare bellezza, parte integrante dell’esperienza scolastica. Sarà un nuovo punto di incontro tra studenti e docenti, una sorta di ponte verso futuro".

In questa aula all’aperto continua a vivere anche il ricordo di Giacomo Cacciolatti, scomparso prematuramente in un incidente stradale lo scorso anno, a 18 anni, il giorno prima della chiusura dell’anno scolastico.

I compagni di classe, che si sono confrontati con il grande lutto della sua morte improvvisa, lo ritrovano ogni giorno nel loro cammino scolastico, con un pensiero che hanno elaborato ed è ora inciso su una tribuna lignea nel giardino: “Insieme, sulla soglia dell’infinito. Dove ogni sogno è sempre possibile”.

Presenti al momento di festa inaugurale, il sindaco Franco Demaria, con l’assessora Fiammetta Rosso, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale Umberto Pelassa, Silvano Dovetta in rappresentanza della Provincia, Maurizio Damilano per la Fondazione CrC, Federica Larker del Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari di Torino, maestranze, famiglie e il coro degli studenti del Bodoni che ha creato la base musicale dell’evento.