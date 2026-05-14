Walking Scuola Day, sport e solidarietà in Valle Bronda

Domenica 17 maggio a Pagno si svolge la sesta edizione del “Walking Scuola Day”, una manifestazione dedicata allo sport all’aria aperta, alla condivisione e alla partecipazione della comunità della Valle Bronda.

L’evento, organizzato dalle associazioni del territorio assieme a Terres Monviso e al gruppo di Protezione Civile della Valle Bronda, proporrà tre itinerari escursionistici non agonistici di 5, 7 e 10 chilometri. L’iniziativa punta a coinvolgere persone di tutte le età, dagli appassionati di trekking alle famiglie che desiderano trascorrere una giornata immersi nella natura.

Il punto di ritrovo sarà in piazza Mercato alle 9,30, mentre la partenza dei partecipanti è prevista alle 10,15.

A conclusione della manifestazione, intorno alle 12,15, l’amministrazione comunale offrirà un momento conviviale con un rinfresco aperto a tutti.

La quota di partecipazione è di 5 euro e comprende il pacco gara destinato ai primi 250 iscritti. Tra le novità dell’edizione 2026 spicca l’iniziativa dedicata agli animali domestici: chi prenderà parte alla camminata con il proprio cane riceverà un pettorale gratuito e un kit pensato appositamente per gli amici a quattro zampe.

L’intero ricavato sarà destinato alla Scuola della valle Bronda, sottolineando l’obiettivo solidale della manifestazione e il forte legame con la realtà locale.

Per i partecipanti che desiderano fermarsi anche a pranzo saranno disponibili aree coperte per consumare il proprio pasto, oltre alla possibilità di usufruire di menù convenzionati nei ristoranti aderenti: La Bufalona di Brondello (0175-233140), l’Osteria del Borgo di Castellar (342-0043382) e la Trattoria da Milva di Andrea a Pagno (3342539582).

I pettorali possono essere acquistati in Comune e nei negozi di Pagno, oppure prenotati via WhatsApp scrivendo a Luisa (342-5168570), Carla (347-2756120) e Sergio (327-0208662).