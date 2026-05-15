venerdì 15 maggio
Scontro tra due auto in via XI Settembre a Borgo San Dalmazzo, una finisce nel campo
Scontro tra due auto in via XI Settembre a Borgo San Dalmazzo, una finisce nel campo
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Cronaca | 15 maggio 2026, 17:25

Scontro tra due auto in via XI Settembre a Borgo San Dalmazzo, una finisce nel campo

Incidente sulla "strada della discarica" all'altezza del bivio per via Bovo: sul posto i vigili del fuoco, 118 e carabinieri

Scontro tra due auto in via XI Settembre a Borgo San Dalmazzo, una finisce nel campo

E' di qualche minuto fa lo scontro tra due auto (benzina e gpl) a Borgo San Dalmazzo in via XI Settembre, altrimenti nota come "strada della discarica". Uno dei due veicoli a seguito dello schianto è finito in un prato all'altezza del bivio per via Bovo.


Sul posto èintervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza delle vetture, l'equipe sanitaria del 118 per la presa incarico dei feriti e una pattuglia dei carabinieri per la gestione della viabilità.



Si raccomanda prudenza nell'avvicinarsi al luogo dell'incidente per la presenza di possibili rallentamenti.

s.a.

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