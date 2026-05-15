Violento schianto tra moto e camion a Savigliano: motociclista elitrasportato in gravi condizioni

Ancora un grave incidente sulle strade della Granda, con un motociclista coinvolto in un violento scontro con un mezzo pesante adibito a trasporto eccezionale.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri a Savigliano, in via Saluzzo, quasi di fronte allo stabilimento Saint-Gobain. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la moto si è scontrata con il camion che stava effettuando il trasporto eccezionale.

L’impatto è stato particolarmente violento e il motociclista ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e, vista la situazione delicata, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso notturno, che ha provveduto a trasferire il ferito in ospedale al CTO di Torino in codice rosso. Al momento non sono ancora note con precisione le sue condizioni di salute.

Illeso invece l’autista del mezzo pesante, così come gli occupanti dell’auto di scorta che precedeva il camion.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della zona, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dello schianto. Necessario inoltre l’intervento dei vigili del fuoco, con una squadra proveniente da Saluzzo supportata dai colleghi del distaccamento di Savigliano.