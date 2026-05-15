PROMOTION to BUSINESS: risultati positivi per la seconda edizione dell’evento firmato ASSOPROM

Si è conclusa con risultati positivi la seconda edizione di PromotionToBusiness, l’appuntamento promosso da ASSOPROM dedicato all’incontro tra operatori del settore promozionale, aziende specializzate e buyer interessati a soluzioni innovative per la comunicazione attraverso l’oggetto.

L’evento ha confermato il proprio valore quale occasione strategica per favorire il networking professionale, la nascita di nuove opportunità commerciali e il confronto sulle evoluzioni di un comparto in continua crescita.

La partecipazione di aziende espositrici, professionisti e visitatori qualificati ha confermato l'interesse per un format che, già alla sua seconda edizione, si sta affermando come punto di riferimento per il mercato italiano del promozionale e della pubblicità tramite l’oggetto.

La manifestazione ha messo in evidenza la capacità del settore di rispondere con creatività, qualità e innovazione alle esigenze di brand e imprese, rafforzando il valore della filiera e il ruolo strategico della comunicazione promozionale nel panorama economico nazionale.

"La seconda edizione del PromotionToBusiness ha confermato tutto il valore di un format nato per creare connessioni reali tra aziende, agenzie e buyer del mondo promozionale.

Un evento curato in ogni dettaglio che ha saputo coniugare professionalità, relazioni di qualità e visione futura, una location spettacolare, quella del VOYA Rooftop Milano , un grazie particolare a Vanessa Gray, voce di RTL102.5 con la quale abbiamo presentato il Podcast “Oggetti che parlano” che vedrà le nostre aziende raccontarsi intervistate dalla nota speaker." ha commentato la Presidente di ASSOPROM Patrizia Merlino.

A conferma dell’impegno dell’Associazione nella valorizzazione del comparto e nel dialogo con le istituzioni, ASSOPROM annuncia inoltre una conferenza stampa dedicata al tema del settore promozionale come motore di crescita per il sistema Paese. La conferenza stampa si terrà a Roma mercoledì 20 maggio 2026, alle h 10,30 presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica.

Dopo i saluti istituzionali del Sen. Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della 9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, interverranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e professionale.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di riconoscimento e valorizzazione del settore promozionale, sempre più protagonista nelle strategie di comunicazione e nello sviluppo delle imprese italiane.



Fondata del 1988, Assoprom accoglie al proprio interno le imprese che operano nell'ambito del settore promozionale, riunito attorno ad un punto di interesse comune allo scopo di contribuire a fare crescere il business delle Aziende attraverso la costruzione, nel tempo, del valore della marca.

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