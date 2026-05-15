Visita all'Associazione Commercianti Albesi per il segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri

Venerdì 15 maggio il segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri ha fatto visita all’Associazione Commercianti Albesi.

Dopo un primo momento di accoglienza istituzionale, di presentazione della struttura e dell’organizzazione ACA – a cui hanno partecipato il presidente Giuliano Viglione, il direttore Fabrizio Pace, il vice direttore vicario Silvia Anselmo – il dott. Barbieri ha incontrato i responsabili di settore: Federica Accornero, Fiscale; Fabrizio Pecchenino, Fiscale Sede Dogliani; Davide Rossi, Fiscale Sede Montà; Valter Seitone, Fiscale Sede Novara; Edoardo Accossato, Sviluppo Associativo; Tiziano Coccio, Amministrazione; Elena Costa, Amministrativo; Gianluca Ferrero, Sicurezza sul Lavoro-Igiene-Ambiente; Laura Ghigo, Formazione; Elena Giachino, Segreteria generale, Soci; Daniela Ferrero, Turismo;Eugenio Noriani-Servizi informatici/IT; Davide Paganotti, Credito; Katia Robaldo, Comunicazione; Marco Scuderi, Marketing del Territorio; Fulvio Taliano, Gestione del Personale.

Un’ampia rappresentazione dei servizi resi alle imprese e ai privati, un confronto franco ed efficace sull’operatività del Gruppo ACA, il desiderio di conoscenza approfondita da parte del Segretario generale delle realtà territoriali Confcommercio, sono stati la cifra dell’incontro.

Durante la sua giornata albese, Barbieri ha potuto visitare la nuova e completa sede ACA in piazza San Paolo 2-3 e l’annesso Salotto del Turista – sede del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero -, lo Studio Bosticco, Berzia & Partners facente parte del Gruppo ACA, il Poliambulatorio San Paolo e la realtà dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour operativa nel Castello di Grinzane Cavour, sito simbolo del territorio Unesco.