Lavoro, Coldiretti Cuneo: un giovane della Granda tra le “imprese vincenti” di Intesa Sanpaolo [FOTO]

Un giovane imprenditore cuneese premiato a Torino come modello di crescita, innovazione e rilancio dei territori per il Made in Italy. Luca Lesina, enologo e produttore vinicolo della Cantina Montemiglietto di Verduno, ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito della sesta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma promosso dal Gruppo Intesa Sanpaolo per valorizzare le PMI capaci di guidare lo sviluppo dei territori.

Durante la tappa dedicata all’agroalimentare, che si è tenuta presso il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, alla presenza anche del Delegato Nazionale Coldiretti Giovani Impresa Enrico Parisi sono stati premiati progetti capaci di coniugare tradizione, impatto sociale, creazione di valore per il territorio e strategie innovative di accesso ai mercati. Dalla Granda erano presenti Luca Truzzi, Segretario Zona Coldiretti Bra, e Marta Occelli, Segretario Provinciale Giovani Impresa.

Lesina ha ricevuto il riconoscimento per la capacità di adattare la tradizione vitivinicola agli effetti del cambiamento climatico. Combinando pratiche antiche, come la vendemmia manuale, con tecnologie innovative, ha dato vita a prodotti d’eccellenza, tra cui il suo distintivo “Passito di uve Barbera”, ottenendo riconoscimenti e premi. La sua visione unisce la ricerca di un “vino emozionante” a una gestione aziendale moderna, attenta e consapevole.

“Questo riconoscimento conferma la forza di una nuova generazione di imprenditori agricoli che sa leggere i cambiamenti e trasformarli in opportunità – dichiara Marco Bernardi, Delegato provinciale Coldiretti Giovani Impresa –. L’esperienza di Luca Lesina racconta bene il valore dell’agricoltura cuneese, fatta di radici solide, attenzione alla qualità e capacità di innovare senza perdere il legame con il territorio”.

“L’agroalimentare italiano esprime un tessuto di PMI che rappresenta un motore fondamentale per l’economia del Paese e per le comunità locali – dichiarano Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo, e Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo –. Creatività, presidio dei territori, investimenti sulle persone, capacità di guardare ai mercati e all’export sono elementi decisivi per costruire un nuovo modello di sviluppo. I giovani sono al centro di questo percorso, con aziende capaci di partire dal territorio e guardare con forza al futuro”.