Continua il progetto "Tarantasca ti abbiamo a cuore": 43 nuovi abilitati all'uso del DAE

Prosegue con ottimi risultati il progetto “Tarantasca Ti Abbiamo a Cuore”, iniziativa dedicata alla cardioprotezione del territorio comunale e alla formazione della cittadinanza sulle manovre salvavita e sull’utilizzo dei defibrillatori.



Grazie al contributo di 8.000 euro ottenuto dalla Fondazione CRC attraverso il bando “Primavera 2025” e il cofinanziamento del Comune di 2.000 euro sono già stati installati quattro nuovi defibrillatori nelle quattro frazioni del Comune, rafforzando così la rete di cardioprotezione sul territorio e garantendo una maggiore sicurezza per tutta la comunità.



Nell’ambito del progetto sono stati inoltre organizzati due corsi di formazione allo Spazio Giovani T-centro che hanno registrato il tutto esaurito, a conferma del grande interesse e della forte sensibilità della cittadinanza verso questi temi. I corsi erano dedicati ai volontari delle associazioni presenti sul territorio comunale — Pro Loco, comitati, circoli ACLI e realtà associative locali che organizzano durante l’anno eventi e manifestazioni per la comunità — e sono stati tenuti dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Busca.



Grande partecipazione e coinvolgimento da parte dei volontari, che hanno avuto l’opportunità di apprendere le principali manovre salvavita e le corrette modalità di utilizzo del defibrillatore, strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente nelle situazioni di emergenza.



La cardioprotezione di un territorio passa infatti non solo attraverso la presenza dei defibrillatori, ma anche tramite la formazione e la sensibilizzazione della popolazione: conoscere le manovre salvavita può fare la differenza e contribuire concretamente a salvare una vita. L’Amministrazione ha voluto in questi corsi investire e sostenere i comitati e le associazioni del territorio per formare e preparare i volontari e quindi rendere sicure le occasioni di festa.