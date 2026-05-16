In 200 per una cena “da record”: Slow Food Fossano e i successi delle attività di 22 Comuni, tra orti didattici, di comunità e varie iniziative [VIDEO]

Una manifestazione di Slow Food Fossano sempre più in crescendo e nel “segno del record” (con 200 commensali presenti), per celebrare il recente successo delle parti coinvolte che hanno reso possibile la riuscita del recente “Expoflora” e delle attività degli orti didattici e di comunità, nel corso dell’anno.

È stata la cena organizzata ieri sera, 15 maggio, alla palestra polivalente di viale Ambrogio da Fossano da Marco Barberis, responsabile della Condotta Slow Food, con l’infaticabile presidente Francesco Morra, il servizio di ristorazione del Pappatacho’s di Fossano e tanti altri partners, per rendere grazie della disponibilità e del lavoro svolto da tutti i vari operatori, non solo in occasione dell’ultima rassegna orto-florovivaistica di successo nella Città degli Acaja, ma anche per l’impegno quotidiano in attività di tante forze attive.

Erano presenti in tutto ben 22 rappresentanti dei Comuni del territorio affiliati ai progetti degli Orti Slow di Fossano fra sindaci, assessori, vice sindaci (di Fossano, Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Savigliano, Marene, Trinità, Sant’Albano Stura, Salmour, Narzole, Lequio Tanaro Bene Vagienna, Morozzo, Margarita, Montanera, Beinette, Centallo, Cherasco, Cervere, Tarantasca, Busca, Villafalletto e Vottignasco), insegnanti e bambini, nonché i nonni ortolani e gli sponsor, aderenti al progetto degli orti didattici, con un momento conviviale “ad hoc”. Tra le gradite presenze anche l’assessore regionale alla Montagna e alla Biodiversità Marco Gallo e il vice presidente dell’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo Silvio Barbero, nonché il “numero 2” di Slow Food.

Tra le curiosità annunciate da Barberis, 53 sono gli orti scolastici realizzati grazie a Slow Food Fossano, coinvolgendo 5000 bambini e 200 insegnanti. Orti anche realizzati nelle case di riposo e un orto di comunità viene inoltre realizzato all’interno della sede dell’Asl Cn 1, nel reparto di Cussanio.

Un ringraziamento infine per la realizzazione dell’evento gastronomico va rivolto inoltre al costante e fondamentale supporto della Fondazione e Cassa di Risparmio di Fossano CRF (con la presenza di Giancarlo Fruttero in qualità di presidente della Fondazione CRF), del Comune di Fossano e degli sponsor, tra cui Viglietta Matteo S.p.A.. Ferrero Vivai e GM Flor dotta Vivai.