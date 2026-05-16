A Savigliano va in scena con un ricchissimo programma la 27ª edizione di “QuintEssenza”

Domani, domenica 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle 19, il centro storico di Savigliano ospiterà la XXVII edizione di “QuintEssenza”, la grande mostra mercato che la Fondazione Ente Manifestazioni dedica al mondo delle erbe, dei fiori, delle spezie e del giardino. Espositori, vivaisti, artigiani e produttori provenienti da diverse realtà italiane animeranno la città con proposte dedicate alla sostenibilità, alla qualità e al rapporto autentico con l’ambiente. Piazza Santarosa, cuore della città, diventerà la “Piazza delle Erbe” e ospiterà oltre 50 espositori specializzati nel mondo delle erbe officinali, delle essenze naturali e del benessere naturale; piazza Cesare Battisti si trasformerà in un suggestivo “Giardino a cielo aperto“, mentre piazza Molineri accoglierà “L’isola del verde e dei profumi“, spazi dedicati ai florovivaisti e agli amanti del giardinaggio.

Le vie del centro storico si animeranno grazie alla presenza di hobbisti e creativi che esporranno le proprie creazioni lungo via Alfieri, via Sant’Andrea, via Torino e corso Roma. Infine, piazza Cavour sarà dedicata alle eccellenze gastronomiche locali, con il mercato “Campagna Amica“ di Coldiretti e i produttori di “Cascine Piemontesi“ di Confagricoltura, per conoscere e degustare prodotti a filiera corta.

Accanto all’esposizione, la manifestazione proporrà un ricco programma di attività collaterali tra laboratori, uno spettacolo teatrale per i più piccoli, visite guidate, esposizioni e diversi momenti di approfondimento nell’area talk, per arricchire ulteriormente l’esperienza del pubblico, rendendo “QuintEssenza“ un appuntamento culturale oltre che espositivo.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0172/712536, scrivere una mail a info@entemanifestazioni.com o visitare il sito Internet www.entemanifestazioni.com.