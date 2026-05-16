EVENTI / Festival della Montagna e Quintessenza protagonisti nel weekend della Granda

Nel week end sarà possibile partecipare a numerosi appuntamenti di richiamo, a cominciare dal “Festival della Montagna” a Cuneo, per proseguire con “Quintessenza” a Savigliano e con le feste patronali di Elva, Chiusa Pesio e Valloriate.

Giornata di visite ai giardini storici della Granda, che apriranno le porte agli appassionati a Cuneo, Margarita, Villanova Mondovì e Fossano.

Sarà anche il giorno della Bra-Bra cicloturistica che transiterà sulle strade di Langa e Roero e delle prime escursioni nella natura, approfittando del bel tempo.

Numerosi i concerti, le rappresentazioni teatrali, i mercatini, gli eventi enogastronomici, la camminate solidali, le possibilità di visitare musei, castelli o luoghi storici.

In occasione delle giornate europee dei mulini sarà possibile visitarne alcuni nelle vallate. Consigliamo sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

APERTURA GIARDINI DELLA GRANDA

Domenica 17 maggio, negli orari 10-12.30 e 14.30/18.30, saranno aperti i seguenti giardini storici:

Villa Oldofredi Tadini, in via Ercole Oldofredi Tadini 19/21 – fraz. Cerialdo, Cuneo. Visita guidata dai proprietari del giardino, degli interni con la mostra “Il mondo del viaggio”, della cappella. Ingresso 10 euro; gratuito per i minori di 10 anni. Prenotazione obbligatoria a partire dal venerdì precedente, al numero 335 564 0248. Info: www.villaoldofreditadini.it

Castello Solaro della Margarita, via Bertone 36, Margarita; Ingresso 10 euro. Prenotazione non obbligatoria. Il 17 maggio “Omaggio a Monet”. Info: 388 050 6507; www.castellodellamargarita.com

Villa Corinna, via XX settembre 19, Villanova Mondovì. Visite guidate del giardino e della mostra “Sfogliare il mondo: libri di viaggio, guide, atlanti di una famiglia”. Ingresso 10 euro. Prenotazione consigliata al 340 250 0419. Info: villa.villacorinna@gmail.com

Villa Souchon, via della Cartiera 47, Fossano. Visita guidata del giardino su prenotazione al 347 522 0314. Ingresso 10 euro. Info: paul.souchon@tiscali.it

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CUNEO: FESTIVAL DELLA MONTAGNA

Nel week end avrà luogo la 4a edizione del “Cuneo Montagna Festival”, appuntamento imperdibile per gli amanti della montagna e delle attività all'aria aperta. La manifestazione avrà come filo conduttore gli “sconfini”, un invito a uscire dalla propria zona di comfort e considerare le Terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Info: https://www.festivaldellamontagna.it

CUNEO: STRANI INQUILINI

Sabato 16 maggio, alle 21.30, al Teatro Don Bosco andrà in scena lo spettacolo di teatro di prosa “Strani inquilini” della compagnia “Cercle Rouge”. Info: 327 25 94 014.

CUNEO: UN PASSO PER ME UN PASSO PER TE

Domenica 17 maggio, alle ore 15.30, visita tematica del Museo Diocesano di Cuneo in Contrada Mondovì 15. La visita sarà dedicata al pellegrinaggio come percorso di trasformazione individuale. La visita dura circa 60 minuti. Info: https://www.museodiocesanocuneo.it

CUNEO: TREKKING DELLE ORCHIDEE

Domenica 17 maggio, al mattino, speciale “Trekking delle Orchidee” nell’area di Tetto Dolce. Info: https://www.parcofluvialegessostura.it

CUNEO - PASSATORE

Sabato 16 maggio, alle ore 21, la chiesa parrocchiale ospiterà il concerto spirituale del coro polifonico “Ciantur ‘d Vudier”, in occasione della festa di San Magno.

CUNEO: NOTE DI VERDE

Nel week end l’iniziativa “Note di Verde” propone diversi percorsi alla scoperta degli spazi verdi della città. Si comincia sabato 16 maggio, alle ore 16 dal giardino della Prefettura, aperto fino alle 18. Info: www.facebook.com/festivalverdetorino

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AISONE: YURTA DI COMUNITÀ

Domenica 17 maggio, alle ore 14, con ritrovo nella Yurta di Località Pilun, passeggiata con guida escursionistica e laboratorio dal titolo Come diventare un esploratore del mondo organizzati da Noau Officina Culturale. Info: 348 97 88 524 - 349 53 43 356.

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ALBA: INCONTRO DI FANFARE MILITARI

Sabato 16 maggio, dalle ore 15.30, in piazza Michele Ferrero, pomeriggio animato dalle fanfare dell’associazione nazionale bersaglieri di Asti e della fanfara sezione Fanti-ANF di Torino, con l’intervento della Banda Musicale Ars et Labor della città di Alba.

ALBA: SCARTI D'AUTORE

Sabato 16 maggio, alle ore 10 e alle ore 12, piazza Pertinace ospiterà un laboratorio creativo “Tracce di Scarti” per riscoprire il cibo come materia viva e linguaggio artistico, esperienza laboratoriale pensata per famiglie e bambini, condotta da Giulia Marchiaro. Info: www.unterritorio.it

ALBA: COM’ERA COM’È

Nel week end sarà visitabile presso Palazzo Banca d’Alba la mostra “Com’era / Com’è: dal 1895 a oggi”, che racconta l’evoluzione della società, dei linguaggi e dei costumi attraverso il confronto tra passato e presente. Info: www.bancadalba.it

ALBA: TRIFOLAO IN BIANCO E NERO

Nel week end, dalle 10.30 alle 18, presso il MUDET (Museo del Tartufo di Alba), sarà visitabile la mostra fotografica firmata da Bruno Murialdo “Trifolao in bianco e nero”. Info: https://visitalba.eu/luogo/mudet

ALBA: FESTIVAL ORGANISTICO

Domenica 17 maggio, alle ore 21, nella chiesa di Cristo Re, concerto di Alice Nardo e Gabriele Studer, allievi di Jean Paul Imbert, e musicisti di calibro internazionale, che eseguiranno le sue grandi trascrizioni per organo. Sarà la chiusura del Festival organistico internazionale 2026. Info: 0173/283551.

ALBA: TUTTI I SENSI DEL CAMMINO

Sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 10 alle 17 e dalle 20.30 alle 22, sarà visitabile presso il Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra", la mostra fotografica multisensoriale “Tutti i sensi del Cammino” percorso e cammino del progetto "Naturalmente". Info: https://www.lalampadamagica.it/naturalmente/mostra-2026

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BAROLO: WINE LABELS COLLECTION

Sabato 16 maggio riaprirà al pubblico, con un allestimento completamente rinnovato, il WiLa – Wine Labels Collection, la Collezione internazionale di etichette di vino, ospitata nei locali adiacenti al Wi.Mu. - Museo del vino allestito nel Castello Falletti di Barolo. Domenica 17 maggio, dalle 11 alle 19, l’esperienza proseguirà, mantenendo il dialogo tra musei, Vermouth e mixology come filo conduttore dell’intera iniziativa. Info: https://www.barolofoundation.it

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BASTIA: CONCERTO CORALI

Domenica 17 maggio, alle 17.30, nella chiesa di san Fiorenzo, si terrà un concerto con il coro “La Gerla” e il coro “Coronaria”, nell’ambito della rassegna “Iter vocis, itinerari del suono 2026”. Ingresso libero.

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BENE VAGIENNA: DALLA GHIACCIAIA ALLE BURRAIE

Domenica 17 maggio, ritrovo alle ore 9 dalla Rotonda a Bene Vagienna per la camminata “Dalla Ghiacciaia alle Burraie” di 6,5 km, iniziativa per una mattinata all’aria aperta. Info: 333 59 50 449.

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BORGO SAN DALMAZZO: LABALALÀ

Domenica 17 maggio, alle ore 21, nell’auditorium civico, si terrà il concerto “Labalalà”, della corale “Voci per aria”, a sostegno dei progetti LVIA. Info: 0171/696975.

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BOVES: CAMMINATA SOLIDALE

Domenica 17 maggio si svolgerà la camminata ludico motoria in favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con ritrovo in piazza dell’Olmo alle ore 9.30. Info: 329 63 83 868.

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BOVES - FONTANELLE: FLAT TRACK

Sabato 16 e domenica 17 maggio, il Bisalta Motorpark di Fontanelle di Boves ospiterà la seconda prova del Campionato Italiano di Flat Track FMI e del Trofeo Dust&Fun Flat Track Cup. Il programma delle due giornate prevede turni di prove dalle 10 alle 11 e qualifiche dalle 11.30 alle 12.30. Dopo la pausa pranzo, alle 14, avranno inizio le gare. Dopo le 15, le premiazioni. Info: https://www.facebook.com/BisaltaMotorpark/

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BRA - POLLENZO: "BRA-BRA FENIX"

Nel week end andrà in scena Bra Bra Fenix, che si aprirà a partire da sabato 16 maggio con la Bra Bra Gravel Exprience, manifestazione cicloturistica aperta a tutti e a tutte le biciclette. Domenica si disputeranno la Mediofondo con un percorso di 105 km e 1900 mt di dislivello e la Granfondo con una lunghezza di 126 km e 2390 mt di dislivello. Info: https://www.brabra.org/percorsi2025.aspx

BRA: UNA PIAZZA COME BENE COMUNE

Sabato 16 maggio evento conclusivo della rassegna “Una piazza come bene comune” con l’evento “Viaggio: conoscere l’altro”. Il Collettivo Scirò porterà in scena il microspettacolo “Tra due mari, il viaggio di due piratesse alla scoperta di altre terre” e di seguito, laboratorio di creatività e inclusione.

BRA: IL SABATO DEL VIGNAIOLO

Sabato 16 maggio, dalle 12 alle 19, in via Vittorio Emanuele II, percorso di degustazione aperto a cura del comune di Bra e della Fivi. Info: https://fivi.it/sabato-del-vignaiolo

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BUSCA: UN VIAGGIO IN ITALIA

Sabato 16 maggio, alle ore 21, al Teatro Civico, si terrà il concerto “Un viaggio in Italia”. Il progetto, curato dall’Academia Montis Regalis di Mondovì, sarà eseguito dalla sua Orchestra Barocca, diretta dalla cembalista Chiara Cattani, insieme al soprano Arianna Vendittelli. Info: https://www.amicidellamusicadibusca.it



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CARAGLIO: GEOLOGIA, STELLE E CORNAMUSA

Sabato 16 maggio, alle ore 17, dal parcheggio del Biolago, avrà luogo la partenza per una facile passeggiata nelle ridenti terre del Meròla. Coinvolgente immersione nelle tradizionali e rinnovate vigne alla scoperta della geologia di questo affascinante luogo, con tramonto sulla collina, accompagnato dal suono evocativo e vibrante dell’ancestrale cornamusa e osservazione delle stelle di maggio nel magico novilunio. Info: 349 73 28 556 - 333 11 98 825.

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CASTELLINALDO: LA PRIMAVERA DEL CASTELLINALDO

Domenica 17 maggio, dalle 15 alle 19.30 banco d’assaggio e dalle 19.30 cena in piazza castello per l’evento dedicato alla promozione del Castellinaldo Barbera d’Alba. Info: https://www.gowinet.it

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CENTALLO: LA LETTERA MALEDETTA

Sabato 17 maggio, alle ore 21, la compagnia “Gli amici del Teatro” di Beinette porteranno in scena sul palco del Nuovo Lux la commedia in lingua piemontese “La lettera Maledetta”.

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CERVASCA: RADUNO DI AUTO E MOTO D’EPOCA

Domenica 17 maggio, a partire dalle 8.30, con ritrovo in piazza Bernardi, avrà luogo il “Memorial Diego e Michele Massa”, raduno di auto e moto d’epoca. Info: 338 67 79 511.

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CEVA: RADUNO PROVINCIALE AIB PIEMONTE

Sabato 16 e domenica 17 maggio, si terrà il Raduno Provinciale AIB Piemonte, un appuntamento di grande rilievo che porterà in città volontari antincendi boschivi da tutta la provincia di Cuneo. Sarà un evento che unisce momento istituzionale e attività aperte al pubblico, con l’obiettivo di far conoscere da vicino il lavoro dei volontari e coinvolgere la comunità. Info: https://www.csvcuneo.it/a-ceva-il-raduno-provinciale-aib/

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CHERASCO: CHERASCO TRA LE STORIE

Sabato 16 e domenica 17 maggio prosegue la seconda edizione del Festival “Cherasco Tra Le Storie”, dedicato al racconto come esperienza condivisa che torna ad animare la città con nuove voci e nuove prospettive. Info: https://www.premiocherascostoria.it

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CHIUSA DI PESIO - SAN BARTOLOMEO: SANT’ISIDORO

Domenica 17 maggio, in frazione San Bartolomeo, si svolgerà la tradizionale festa di Sant’Isidoro patrono dei contadini. Dopo la S. Messa, benedizione dei mezzi agricoli, sfilata e pranzo comunitario.

CHIUSA DI PESIO: DUI PASS MANGIAND A SANT'ANNA

Domenica 17 maggio si terrà l’evento “Dui Pass Mangiand a Sant’Anna”, una passeggiata enogastronomica in 5 tappe che accompagnerà i partecipanti lungo un suggestivo percorso fino alla Chiesa di Sant'Anna. Il ritrovo è fissato alla sede del Parco Naturale del Marguareis, in via Sant'Anna 34 con partenze scaglionate a partire dalle 9. Info: 338 12 66 492 - 333 82 75 086.

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DEMONTE: LABORATORIO DI CROUSET

Sabato 16 maggio, alle ore 15, in Porta di Valle, via Nazionale 17, il gruppo "La Rasdouireto" organizza un laboratorio culinario dedicato ai "crouset", la pasta tipica della Valle Stura. Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Info: 328 203 2182 (anche WhatsApp).

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ELVA: SAN PANCRAZIO

Domenica 17 maggio si festeggia San Pancrazio con celebrazioni religiose, balli e canti popolari per tutta la giornata. Info: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063465763329

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FOSSANO: UN CAVALIER DI FRANCIA

Sabato 16 maggio, alle ore 15, presso la Sala Grande della Fondazione Fossano Musica, nell'ambito del Mordente Maghini Young Festival, InCantaBimbi presenterà lo spettacolo "Un cavalier di Francia" rivolto a famiglie con bambini dai 4 ai 9 anni. Info: https://www.coromaghini.it

FOSSANO: MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 17 maggio si terrà fin dal mattino il “Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo”, in via Roma. In caso di maltempo, le bancarelle saranno allestite sotto i portici. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi. Info: 392 73 09 465.

FOSSANO: RACCONTI DI CORTI

Domenica 17 maggio si svolgerà la seconda edizione dei "Racconti di Corti", visite guidate con figuranti in costume alla scoperta di cortili e palazzi d'epoca nel suggestivo centro storico. Visite in partenza da piazza Castello alle ore 10 - 11 - 12 - 15 - 16 e 17. Alle ore 17.30 spettacolo degli Sbandieratori e Musici dei Principi d'Acaia, a seguire aperitivo. Info: www.visitfossano.it

FOSSANO: CONCERTO PER ORGANO

Domenica 17 maggio, alle ore 21, presso la Cattedrale di San Giovenale, terzo ed ultimo appuntamento della rassegna "Concerti per Organo 2026" organizzata dalla Diocesi Cuneo-Fossano con l'organista Alessanro Chiantoni. Ingresso libero. Info: https://www.diocesicuneofossano.it

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GOVONE: GOVONE SMART MUSIC - REGALMENTE ROSA

Domenica 17 maggio, continua “Regalmente Rosa”. Alle ore 17.30,”, presso il Castello Reale con il concerto nell’ambito di “Govone Smart Music” con il The Rite Duo. Evento gratuito con prenotazione consigliata. Inoltre nel pomeriggio si terrà una rievocazione storica negli spazi del castello. Info: prenotazioni@castellorealedigovone.it . - www.castellorealedigovone.it

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MACRA: MULINI STORICI

Domenica 17 maggio, in occasione delle giornate europee dedicate ai mulini e alle macchine ad acqua, sarà possibile visitare la zona dell’Alma e i suoi mulini. Ritrovo alle 14.30 presso l’Info Point.

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MANTA: FIORI AL RITMO DELLE STAGIONI

Domenica 17 maggio, alle ore 11.30, 14.45 e 16, nuovo appuntamento di "Fiori al ritmo delle stagioni", visite guidate speciali negli spazi verdi del Castello della Manta organizzate dal FAI, durante le quali si approfondirà la conoscenza della flora stagionale presente. Consigliata la prenotazione. Info: https://fondoambiente.it

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MELLE: BALLO E CONCERTO

Sabato 16 maggio, dalle 15.30 alle 17.30 stage di ballo tradizionale della valle del Savena. Alle ore 21 concerto con i suonatori della valle del Savena. Info: www.unionevallevaraita.it

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MONDOVÌ: FESTIVAL FUNAMBOLI

Sabato 16 maggio alle ore 18 l'atrio dell'Ex Tribunale, nell’ambito della sesta edizione del festival culturale “Funamboli - Parole in equilibrio a Mondovì”, la Bandabardò andrà in scena con "Se mi rilasso collasso". Info: 339 71 61 997.

MONDOVÌ: VISITE GUIDATE

Domenica 17 maggio, alle ore 11, sarà possibile visitare la Torre del Belvedere, l’ex Teatro Sociale e la chiesa della Missione. Info: 011/19560449.

MONDOVÌ: UN GIRO D'ITALIA

Domenica 17 maggio, alle ore 17, nella Sala Ghislieri in Mondovì Piazza, l’Orchestra barocca Academia Montis Regalis si esibirà in un concerto dedicato al tricentenario della nascita di Charles Burney, figura centrale dell’Illuminismo europeo e tra i primi grandi storici della musica. Info: 0174/46351.

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MONFORTE D’ALBA: RITRATTI DEL XX SECOLO

Nel week end, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà ancora aperta presso la sede della Fondazione Bottari Lattes, la mostra “Ritratti del XX secolo. L’ingresso è gratuito e non richiede prenotazione. Info: https://fondazionebottarilattes.it/ritratti-del-xx-secolo/

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MONTEROSSO GRANA - SAN PIETRO: VISITA AL MULINO

Domenica 17 maggio, in occasione delle giornate europee dei mulini, sarà possibile visitare “Lou Moulin e la Resio de Nadin”, dalle ore 15 alle 18, con appuntamento presso il Museo Terra del Castelmagno. Info: 329 42 86 890 - 333 69 56 332.

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NEIVE: CHI È DI SCENA A …NEIVE

Sabato 16 maggio, alle ore 21, all’auditorium San Giuseppe, la compagnia “I fuori di testo” di Castagnito presenterà lo spettacolo “Teorema donna”. Info: 347 57 26 214.

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ORMEA: IL CUORE DELLA MONTAGNA

Sabato 16 maggio e domenica 17 maggio, Ormea apre i suoi rifugi con i loro sapori, le loro cucine e tradizioni, in occasione de 'Il Cuore della Montagna'. Un piccolo viaggio tra erbe spontanee, antiche ricette, grotte da scoprire e pomeriggi dedicati ai bambini. Info: 0174/392157.

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RACCONIGI: FACCIAMO PACE

Nel week end ultimo appuntamento, presso la Pinacoteca Levis - Sismonda, per visitare la mostra "Facciamo Pace". Opere di trenta artisti contemporanei a cura di Anna Cavallera con l'assistenza artistica di Benedetta Lauro. Orari: sabato 15.30 - 18.30, domenica 10 - 12.30 e 15.30 - 18.30. Info: https://www.pinacotecalevisismonda.it/

RACCONIGI: POLIFONICI CEL MARCHESATO

Domenica 17 maggio, alle ore 16.30, presso il castello reale, concerto dei Polifonici del Marchesato insieme ai Musici del Marchesato. Info: 349 32 82 223.

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ROCCAVIONE: GARDADOR

Sabato 16 maggio, alle ore 11 verrà inaugurata l’opera di Barba Brisiu “Gardador” presso la Rocca di San Sudario.

ROCCAVIONE: CENA CON DELITTO

Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 20, presso il Salone Parrocchiale di Roccavione, la Pro Loco e "Chi di Teit", in collaborazione con il Comitato "Nova Rocca" e il Comitato "La Toja" organizzano una straordinaria "Cena con delitto". Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Info: 349 26 92 548 - 349 52 82 425.

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RIFREDDO: UN BUCUN PER CANTUN

Domenica 17 maggio si terrà la seconda edizione di "Un bucun per cantun", passeggiata enogastronomica di circa 7 chilometri, che si snoda su un percorso interamente asfaltato e accessibile a tutti. L'evento prevede partenze scaglionate ogni 20 minuti a partire dalle ore 11 presso il campo sportivo parrocchiale. Info: 389 89 65 034.

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SALUZZO: NEGOZI IN STRADA

Domenica 17 maggio, dalle ore 9, si svolgerà la 49ª edizione di “Negozi in Strada”, manifestazione patrocinata dal Comune di Saluzzo e dalla Camera di Commercio di Cuneo. Saranno più di 100 le attività commerciali che porteranno all’esterno dei negozi i propri prodotti, proponendo offerte vantaggiose e promozioni speciali. Come da tradizione, ampio spazio sarà riservato anche all’esposizione di autovetture, con modelli innovativi tra cui veicoli ibridi ed elettrici.

SALUZZO: CONCERTO TEORIA ATTIVA E ENSEMBLE

Sabato 16 maggio, alle ore 16.30, presso il Quartiere, i piccoli allievi del corso di Teoria Attiva & Ensemble della Scuola APM, con le docenti Manuela Allemano e Veronica Gnola presenteranno il Concerto finale del corso. Info: https://scuolaapm.it

SALUZZO: 88ª MOSTRA DELL'ARTIGIANATO

Sabato 16 e domenica 17 maggio proseguono gli appuntamenti dell’88ª Mostra Nazionale dell’Artigianato, ospitata presso il Museo Civico Casa Cavassa, Il Quartiere e i luoghi del Premio Matteo Olivero. L’evento propone un percorso tra tradizione e innovazione, con botteghe artigiane, iniziative, laboratori e incontri sul tema. Info: https://fondazionebertoni.it

SALUZZO: DI BOSCO DI LEGNO

Sabato 16 e domenica 17 maggio, nel Museo Civico Casa Cavassa si potrà visitare la mostra "Di bosco, di legno, disegno". Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Info: https://fondazionebertoni.it

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SANTO STEFANO ROERO: SULLE TRACCE DEL LUPO

Sabato 16 maggio, alle ore 16, con partenza dal santuario della Madonna delle Grazie, passeggiata guidata “Sulle tracce del Lupo e altri animali”. Info: 339 73 90 351.

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SAVIGLIANO: DON PASQUALE

Sabato 16 maggio, alle ore 21, nel Teatro Milanollo, andrà in scena “Don Pasquale”, dramma buffo in tre atti di Gaetano Donizetti, con l'accompagnamento musicale del Coro Live APS, Coro Lirico G.B. Fergusio, Ensemble Easy Opera. Info: https://comune.savigliano.cn.it

SAVIGLIANO: AVVENTURE E DISAVVENTURE DI UN AMBIENTALISTA SAVIGLIANESE

Sabato 16 maggio, alle ore 16.30, presso il Salone del Mutuo Soccorso, in piazza Cesare Battisti 8 1°p. avrà luogo la conversazione con Tomaso Giraudo (Lino), avvocato saviglianese, esperto di tematiche naturalistiche, già vicepresidente nazionale Lipu. Ingresso libero.

SAVIGLIANO: ATIPICOFF

Sabato 16 maggio, al Museo Ferroviario Piemontese con due appuntamenti per lo spin-off di Atipico Festival. Dalle ore 16, laboratori creativi, attività sportive, momenti di scambio e socialità oltre alla possibilità di visitare il Museo e alle ore 18, seguirà serata musicale con diverse sonorità in un percorso coinvolgente e in continua evoluzione. Info: https://atipico.org

SAVIGLIANO: QUINTESSENZA

Domenica 17 maggio torna l’evento "QuintEssenza": le principali piazze, vie e chiostri della città, si trasformeranno in uno straordinario itinerario storico-artistico-olfattivo. Erbe aromatiche, piante officinali, spezie ed essenze, creme di bellezza, tisane purificanti, ma anche florovivaismo, monili artigianali di design, oggettistica, laboratori e attività per grandi e piccini. Info e programma: https://www.entemanifestazioni.com

SAVIGLIANO: NON CALPESTARE I FIORI

Domenica 17 maggio, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo, si terrà lo spettacolo teatrale “Non calpestare i fiori”, a cura dell’Associazione Voci Erranti, realizzato con la partecipazione dei detenuti della Casa di Reclusione di Saluzzo. Ingresso libero. Info: anpi.savigliano@gmail.com

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SCARNAFIGI: SPETTACOLO TEATRALE

Sabato 16 maggio, alle ore 21, nel teatro Lux andrà in scena lo spettacolo teatrale “Le giallocomiche del commissario Pautasso”, con la compagnia “L’Opera rinata”. Info: 333 43 09 709.

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VALLORIATE: SAN VENANZIO

Sabato 16 e domenica 17 maggio proseguono i festeggiamenti del patrono San Venanzio, con cena a base paella, momenti religiosi e di intrattenimento popolare.

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VERZUOLO: UNA PASSEGGIATA A SANTA CRISTINA

Domenica 17 maggio, con partenza alle ore 10 dal piazzale dell’antica parrocchiale SS Filippo e Giacomo, si terrà “Una Passeggiata a Santa Cristina”, la classica camminata sui sentieri collinari, un percorso di circa 5 km adatto a tutti, che attraversa i boschi della collina verzuolese per giungere alla panoramica località di Santa Cristina. L’evento, organizzato dagli amici "Ciat Ca Rampignu", è aperto anche agli amici a quattro zampe: all'arrivo è previsto un momento di festa con pasta e dolce per i partecipanti e un omaggio speciale per i cani. Info: 0175/85337.

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VICOFORTE: CONCERTO DELL’ASCENSIONE

Sabato 16 maggio, alle ore 20.45, sul sagrato della basilica si terrà il “Concerto dell'Ascensione”, diretto dal Maestro Maurizio Caldera con la partecipazione del cantante Davide Conti. Info: 0174/ 565555

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VINADIO: VOCI DI PIETRA