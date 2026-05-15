Narrar Castelli e Vini “Spring Edition” al via tra Serralunga d’Alba, Magliano Alfieri, Roddi e Barolo

La primavera porta nuove storie tra le colline. E, per la prima volta, porta anche una nuova edizione di Narrar Castelli e Vini, il format di visite narrate che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più apprezzati dell’autunno langarolo e roerino. Nel 2026 la rassegna raddoppia e debutta con una “Spring Edition”, in programma domenica 24 e domenica 31 maggio, tra i castelli e i luoghi storici gestiti dalla Barolo & Castles Foundation, sempre in collaborazione con Turismo in Langa.

Il format resta quello amato dal pubblico: visite narrate con guide e attori in costume, che trasformano castelli, ricetti e dimore storiche in luoghi vivi, dove la storia si fa racconto e il passato torna presente. Tra personaggi illustri e figure minori, tra grandi eventi e dettagli di vita quotidiana, i visitatori saranno accompagnati dentro un preciso frammento di tempo, per scoprire non solo ciò che è stato tramandato, ma anche ciò che spesso resta ai margini delle cronache: emozioni, relazioni e vicende meno conosciute nella storia dei castelli. Al termine di ogni visita, come da tradizione, un brindisi con i vini dei produttori locali.

UNA SPRING EDITION DEDICATA ALLE DONNE E AL CAMBIAMENTO

La novità più evidente riguarda proprio la geografia della manifestazione: a differenza dell’appuntamento autunnale, che coinvolge più castelli del territorio, la versione primaverile si concentrerà esclusivamente sui beni gestiti dalla Fondazione. I protagonisti saranno il Castello di Serralunga d’Alba e il Castello di Magliano Alfieri il 24 maggio, il Castello di Roddi e il Ricetto del Castello di Barolo il 31 maggio. Proprio Barolo rappresenta la novità assoluta di questa edizione.

Le visite si svolgeranno con partenze ogni mezz’ora, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. La Spring Edition sarà una versione tutta al femminile. Come la primavera porta cambiamento e rinascita, così le protagoniste di questa edizione saranno donne capaci di lasciare un segno nei luoghi che hanno abitato e trasformato.

DOMENICA 24 MAGGIO: MAGLIANO ALFIERI E SERRALUNGA D’ALBA

Al Castello di Magliano Alfieri, il pubblico incontrerà Adele Alfieri di Sostegno, tra le sale del maniero appena ereditato dal padre. Nata nel 1856, Adele scelse di non sposarsi mai e di dedicare il proprio patrimonio a opere concrete di assistenza e formazione: scuole, asili, laboratori femminili, un ospedale. A raccontarne la storia sarà anche Emilio, giovane maestro cresciuto proprio in una delle scuole da lei volute. Al termine, degustazione a cura dell’Azienda Agricola Bric Cenciurio.

Al Castello di Serralunga d’Alba, la protagonista sarà la Marchesa Giulia di Barolo, raccontata nel 1835 durante una visita al Castello insieme all’enologo di fiducia. Nobildonna, imprenditrice e figura caritatevole, la nobile verrà presentata nel momento in cui immagina il futuro del vino Barolo. La degustazione finale sarà a cura dell’Azienda Agricola Garesio.

DOMENICA 31 MAGGIO: BAROLO E RODDI

Domenica 31 maggio, al Ricetto del Castello di Barolo, si cambierà scenario e formula. La visita non si svilupperà all’interno del WiMu, ma in un itinerario esterno che toccherà la Parrocchiale di San Donato, i locali del WiLa, il giardino pensile e il camminamento sotto le mura del castello. L’ambientazione sarà il 1925: l’economa e un giardiniere racconteranno l’operosità dell’Opera Pia Barolo, tra carità e lavoro quotidiano. Degustazione finale ancora con Bric Cenciurio.

Sempre il 31 maggio, al Castello di Roddi, si tornerà indietro al 1525 con Giovanna Carafa, moglie di Gianfrancesco II Pico della Mirandola, che prende possesso del Castello appena acquistato. La sua storia si intreccia presto con tragedie familiari, prigionia e resistenza. Una figura forte, che ritrova proprio a Roddi l’ultimo approdo della sua vicenda. Il brindisi finale sarà con i vini dell’Azienda Agricola Olivero.

BIGLIETTI, ESCURSIONI E PRENOTAZIONI

Le visite si svolgeranno con partenze ogni mezz’ora nella fascia 10.30–12.30 e 14.30–17.30.

Il costo è di 12 euro per gli adulti, 10 euro per i possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e per i partecipanti alle escursioni di Terre Alte e Love Langhe, 8 euro per ragazzi dai 6 ai 18 anni, gratuito fino a 5 anni.

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito barolofoundation.it, in cui è possibile prenotare tramite un form specifico, oppure contattare il numero 0173 386697.

In occasione dell’evento sono previste anche escursioni a piedi nei borghi che ospitano gli appuntamenti di Narrar Castelli e Vini, in collaborazione con Terre Alte e Love Langhe.

Per informazioni sulle escursioni: Terre Alte – +39 339 65 75 703 – info@terrealte.cn.it ; Love Langhe – 0173 216026 – 393 5762060 – tour@lovelanghe.com