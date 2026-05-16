Mondovì, ritorna “Spazzamondo”: appuntamento sabato 23 maggio in piazza Martiri della Libertà

Anche per il 2026 la Città di Mondovì ha aderito alla campagna di “Spazzamondo” organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica e i Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo.

Sabato 23 maggio a partire dalle ore 9.30, allora, ritornerà la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti della provincia di Cuneo, pensata per sensibilizzare i cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni, per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente. Una mobilitazione collettiva alla quale Mondovì aderisce convintamente fin dalla prima edizione del 2021, come testimonia altresì il riconoscimento ricevuto lo scorso quando il Comune è risultato tra quelli con il maggior numero di iscritti insieme a Cuneo e Fossano.

"Un importante momento di aggregazione sociale e culturale di cui sposiamo appieno le finalità, ma anche un’occasione concreta per influenzare la quotidianità di tutti i cittadini" il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore all’Ambiente Gabriele Campora.

"Grazie fin da ora alle scuole, ai singoli e ai gruppi organizzati che si sono già iscritti sulla piattaforma digitale. Nella scorsa edizione la nostra Comunità ha dimostrato una grande sensibilità ambientale e ci auguriamo che quest’anno si possa replicare il successo del 2025. Le iscrizioni online saranno possibili fino a giovedì 21 maggio sul sito www.spazzamondo.it, ma sarà possibile registrarsi anche il giorno stesso agli stand informativi. Appuntamento, dunque, per sabato 23 maggio a partire dalle ore 9.30 in piazza Martiri della Libertà per una giornata educativa aperta a grandi e piccoli".