Bra, il 20 maggio "Musica per un concerto spirituale": omaggio a Daniele Bertotto

Nel contesto del circuito musicale regionale "I Musicali Concenti" organizzato dall’Accademia Musicale “R. Maghini”, prende avvio mercoledì 20 Maggio alle ore 21 presso la Chiesa dei Battuti Neri Bra e giunge alla sua nuova edizione la Stagione Musicale Braidese di Primavera 2026, realizzata in partenariato con l'Associazione Ettore Molinaro – Amici di Santa Chiara, con il patrocinio e sostegno del Comune di Bra.

5 appuntamenti tra maggio e giugno: 2 grandi concerti corali incorniciano 3 concerti cameristici, con la partecipazione di realtà musicali importanti del territorio, dei giovani musicisti dei Conservatori “G. Verdi” di Torino e “G. F. Ghedini” di Cuneo.

Un concerto molto particolare, in cui si alternano letture, brani vocali e strumentali, che vuol essere un omaggio a Daniele Bertotto (1947-2007) a quasi vent’anni dalla scomparsa; apprezzato docente presso il Conservatorio di Torino, musicista raffinato e sensibile che movendo da posizioni di avanguardia, con esecuzioni e pubblicazioni in contesti di alto livello nazionale e internazionale, ha adattato il suo linguaggio alle esigenze della committenza e degli ambiti culturali di destinazione della sua creatività. In quest’ottica si colloca il Concerto Spirituale, composto ed eseguito più volte nei primi anni 2.000, basato su testi biblici, Libre Vermell, Liber Usualis, P. Abelardo, Shakespeare, Garaudy, Enzo Bianchi, e su melodie medievali che sono state elaborate e rivestite di un sound moderno e di sapientissima scrittura strumentale; oltre al coro la partitura prevede clarinetto, saxofono, quartetto d’archi e percussioni.

In allegato all'articolo il programma degli eventi in calendario.