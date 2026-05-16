Mostra del Fungo di Ceva: un concorso dedicato ai giovani

In occasione della 65ª edizione della Mostra del Fungo di Ceva, recentemente insignita del riconoscimento di Fiera Internazionale dalla Regione Piemonte, il Comune di Ceva lancia il concorso creativo “Inventa lo slogan per il Fungo”, rivolto ai giovani del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la creatività e la capacità espressiva delle nuove generazioni, invitando i partecipanti a racchiudere in uno slogan – composto da un massimo di dieci parole – l’identità di una manifestazione che rappresenta un punto di riferimento per tradizione, cultura scientifica ed eccellenze enogastronomiche, oggi sempre più proiettata in una dimensione internazionale.

Il concorso è aperto ai ragazzi nati tra il 2007 e il 2014. La partecipazione è gratuita e ogni candidato potrà proporre uno o più slogan originali. Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 giugno 2026 all’indirizzo email ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it.

Lo slogan vincitore diventerà parte integrante della comunicazione ufficiale della manifestazione e sarà valorizzato sui materiali promozionali della 65ª edizione, con premiazione in occasione dell’inaugurazione.

“Coinvolgere le scuole e i giovani nelle tradizioni della nostra città – sottolineano il sindaco Fabio Mottinelli e l'assessore alle Manifestazioni Luca Prato – significa investire nel futuro della comunità. Eventi come la Mostra del Fungo non sono solo celebrazioni del territorio, ma occasioni per trasmettere valori, identità e senso di appartenenza alle nuove generazioni”.

“Iniziative di questo tipo – aggiunge l'assessore all’Istruzione Laura Amerio - rappresentano un’opportunità concreta per stimolare la creatività giovanile e favorire una partecipazione attiva alla vita della città. Anche attraverso un semplice slogan, i ragazzi possono contribuire a raccontare Ceva con uno sguardo nuovo e originale”.

Il Comune ha invitato l'Istituto comprensivo Attilio Momigliano (per gli studenti della Secondaria di Primo grado), l'Istituto “Baruffi” e il CFP Cebano-Monregalese a diffondere l’iniziativa tra gli studenti, specificando che non è richiesto alcun coinvolgimento organizzativo, ma esclusivamente un supporto nella comunicazione.