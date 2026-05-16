Cuneo, la ricerca scientifica per treni più green va alla Granda: tanti gli eventi in programma dal 26 al 29 maggio

Si chiama “Ricerca alla Granda” la serie di eventi in programma a Cuneo dal 26 al 29 maggio 2026, dedicata ai temi della sostenibilità e dell’efficienza energetica del trasporto su rotaia.
Per quattro giorni il capoluogo della “Provincia Granda” ospiterà incontri tra esperti internazionali e attività divulgative, ideate per raccontare al grande pubblico i risultati dei progetti di ricerca europei E-TRENY e ADMIT, entrambi coordinati dall’INRIM, l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica.
È aperto al pubblico, previa registrazione, il workshop divulgativo che si terrà il 27 maggio nello Spazio Incontri di via Roma 15, a Cuneo.
L’incontro includerà la premiazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado vincitori del concorso “Next Generation Mobility: soluzioni sostenibili dai giovani per i giovani”.