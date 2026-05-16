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Politica | 16 maggio 2026, 16:58

Bra, con "Nova" il Movimento 5 Stelle pone le basi per il futuro [VIDEO]

In corso al Phi Hotel Cavalieri con oltre un centinaio di iscritti, per la giornata suddivisa in due sessione. L'appuntamento organizzato dall'ex consigliere albese Ivano Martinetti si inserisce nel progetto del presidente Conte

Bra, con &quot;Nova&quot; il Movimento 5 Stelle pone le basi per il futuro [VIDEO]

È in corso in queste ore a Bra, nella sede del Phi Hotel Cavalieri, “Nova”, l’appuntamento che sta radunando un centinaio di membri iscritti che fanno parte del partito “Movimento 5 Stelle”. Organizzatore principale della tappa braidese che contribuirà a determinare le sorti future del M5S, (con il progetto voluto dal presidente Giuseppe Conte, con in tutto 100 eventi in tutta Italia) è stato Ivano Martinetti, membro di partito, consigliere comunale ad Alba nel 2014 e poi consigliere regionale dal 2019 al 2024.



GUARDA L'INTERVISTA A MARTINETTI NEL VIDEO:

Una giornata importantissima per noi, per cui ringrazio il presidente Conte – ha commentato Martinetti -. Sarà tutta una serie di incontri in cui coinvolgeremo la cittadinanza per parlare e raccogliere idee con una finalità: Cosa deve fare la coalizione progressista per migliorare la vita dei cittadini e delle cittadine?”.

È un progetto prezioso, con una partecipazione per certi versi anche inaspettata perché quando siamo partiti non sembrava potessimo avere tutta quest’adesione, invece siamo stati smentiti. – ha proseguito - Questo vuol dire che anche in ambienti informali coinvolgere persone è efficace e non solo, per certi versi anche più produttivo”. 

Al termine dei saluti e delle spiegazioni durante il dibattito, ci si radunerà per due sessioni di fila, con cinque argomenti trattati per ciascuna sessione. – ha infine aggiunto - Da qui svilupperemo tutta la sintesi della giornata. La novità di questa sistema, l’ “Ost” (Open space technology), che noi preferiremmo chiamare “Spazio aperto democrazia”, è che darà un resoconto raccolto in ognuna delle cinque salette, con un report ottenuto grazie al lavoro del nostro strutturato team”.

I.p.e.

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