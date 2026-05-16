Bra, con "Nova" il Movimento 5 Stelle pone le basi per il futuro [VIDEO]

È in corso in queste ore a Bra, nella sede del Phi Hotel Cavalieri, “Nova”, l’appuntamento che sta radunando un centinaio di membri iscritti che fanno parte del partito “Movimento 5 Stelle”. Organizzatore principale della tappa braidese che contribuirà a determinare le sorti future del M5S, (con il progetto voluto dal presidente Giuseppe Conte, con in tutto 100 eventi in tutta Italia) è stato Ivano Martinetti, membro di partito, consigliere comunale ad Alba nel 2014 e poi consigliere regionale dal 2019 al 2024.





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“Una giornata importantissima per noi, per cui ringrazio il presidente Conte – ha commentato Martinetti -. Sarà tutta una serie di incontri in cui coinvolgeremo la cittadinanza per parlare e raccogliere idee con una finalità: Cosa deve fare la coalizione progressista per migliorare la vita dei cittadini e delle cittadine?”.

“È un progetto prezioso, con una partecipazione per certi versi anche inaspettata perché quando siamo partiti non sembrava potessimo avere tutta quest’adesione, invece siamo stati smentiti. – ha proseguito - Questo vuol dire che anche in ambienti informali coinvolgere persone è efficace e non solo, per certi versi anche più produttivo”.

“Al termine dei saluti e delle spiegazioni durante il dibattito, ci si radunerà per due sessioni di fila, con cinque argomenti trattati per ciascuna sessione. – ha infine aggiunto - Da qui svilupperemo tutta la sintesi della giornata. La novità di questa sistema, l’ “Ost” (Open space technology), che noi preferiremmo chiamare “Spazio aperto democrazia”, è che darà un resoconto raccolto in ognuna delle cinque salette, con un report ottenuto grazie al lavoro del nostro strutturato team”.