Nasce nel Roero il comitato costituente di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci

C'è un'aria diversa, nel Roero. Un'aria che sa di terra, di radici, di appartenenza. Ed è proprio da qui, dal cuore delle colline che hanno fatto grande il Piemonte e l'Italia, che nasce il Comitato Costituente di Canale — numero 878 — del Movimento politico Futuro Nazionale con Roberto Vannacci.

Non è l'ennesimo comitato elettorale. Non è l'ennesima sigla. È il luogo dove ricostruire, mattone dopo mattone, quel legame tra cittadini e politica che vent'anni di partiti senza anima hanno ridotto in macerie. Elettori e militanti hanno voltato le spalle a chi li ha traditi, a chi ha svenduto la nostra sovranità, a chi ha confuso la politica con la gestione del potere. Oggi, nel Roero, apriamo una pagina nuova.

Futuro Nazionale non è un partito: è una casa. Una casa dove la Virtù conta più della furbizia, dove l'Identità non è una parola da nascondere ma una bandiera da issare, dove le Tradizioni non sono polvere da museo ma fuoco da tramandare. Una casa fondata sull'Amore per la nostra terra, sulla Libertà da ogni diktat esterno, sull'Eccellenza di un popolo che ha fatto della bellezza, del lavoro e del sacrificio la propria cifra nel mondo.

Il Comitato Costituente di Canale è già operativo e chiama a raccolta tutti coloro che non si riconoscono più in un sistema politico esausto: imprenditori stanchi di uno Stato nemico, giovani che rifiutano il pensiero unico, donne e uomini che vogliono difendere la famiglia naturale, il lavoro, i confini, la sanità, la sicurezza. Chi ha voglia di impegnarsi, chi ha competenze da mettere al servizio della comunità, chi semplicemente sente il dovere di non restare spettatore del declino, troverà qui uno spazio autentico di partecipazione.

Per informazioni e adesioni: www.futuronazionale.it oppure scrivere a erikbodda@yahoo.it.

Il vento è cambiato. E soffia dal Roero.