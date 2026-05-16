Calcio Serie C / È il giorno della verità: Torres-Bra vale la salvezza, giallorossi chiamati a ribaltare lo 0-1 dell’andata

Dopo mesi di vittorie, sconfitte e scossoni in classifica, è giunto il giorno della verità. Oggi, sabato 16 maggio, l’AC Bra fa visita alla Torres per il ritorno dei playout del campionato di Serie C.

L’attesissima sfida andrà in scena allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari con il fischio d’inizio previsto per le ore 20:30.

Il match d’andata, giocato al “Sivori” di Sestri Levante e terminato 0-1, era stato deciso dalla rete di Lorenzo Di Stefano che, da pochi passi, aveva appoggiato in porta il cross di Liviero. La partita era poi continuata con un susseguirsi di occasioni per entrambe le squadre, caratterizzata anche da un gol annullato per parte (in casa Bra Sinani aveva trovato l’iniziale 1-0, poi revocato per fuorigioco).

A sette giorni da gara-1, oggi si decide tutto in terra sarda. I giallorossi sono chiamati ad una vera e propria impresa: infatti, ai piemontesi serve una vittoria con almeno due reti di scarto. In caso di successo braidese con un solo gol di scarto, la Torres sarebbe salva a causa del miglior piazzamento finale in classifica. Dunque, in caso di equilibrio dopo 180 minuti, niente supplementari.

La squadra di mister Fabio Nisticò, che è partita nel pomeriggio di ieri dall’aeroporto di Linate alla volta di Olbia, aveva concluso il girone B al 18° posto con sole sei vittorie; nessuna di queste è però arrivata lontano dalle mura amiche. Dunque, per i cuneesi c’è l’ulteriore sfida di cercare il primo successo stagionale in trasferta nell’ultimo, nonché più importante, match dell’anno.

La Torres, invece, aveva terminato la regular season in 17a posizione, ad una sola lunghezza dalla Sambenedettese salva. I ragazzi di mister Alfonso Greco hanno rapidamente superato la delusione per la mancata salvezza diretta, arrivata all’ultima giornata di campionato. Nell’annata i sassaresi hanno ottenuto solamente tre vittorie in casa ma ben nove pareggi, risultato che basterebbe ai turritani per mantenere la categoria.

Esclusa la sfida di sabato scorso, in questa stagione, le due formazioni si sono sempre divise la posta in palio, con un doppio 1-1. A settembre si è giocato al “Sivori”, dove Diakite ha risposto all’iniziale vantaggio firmato Sinani. A fine gennaio, invece, si è giocato al “Vanni Sanna” con i piemontesi che si sono portati avanti nei primi minuti con il solito Sinani ma, questa volta, a salvare i sardi ci ha pensato Sala. Infine, Bra e Torres si affrontarono anche nell’annata 2013/14 in Serie C2: all’andata si imposero i cuneesi per 2-1, mentre al ritorno i sassaresi vinsero di misura per 1-0.

I bookmaker prevedono una gara incerta con la squadra di casa che viene però data favorita (1.65), il successo degli ospiti è dato a 4.80, mentre il pareggio è quotato 3.50. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 251 con telecronaca di Walter Topan) e su NOW.

L’incontro sarà diretto da Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore, coadiuvato dagli assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Michele Decorato di Cosenza, quarto ufficiale Giorgio Bozzetto di Bergamo, al VAR Manuel Volpi di Arezzo e AVAR Alessandro Pizzi di Bergamo.