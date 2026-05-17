Al via oggi, domenica 17 maggio, la Settimana Laudato si' 2026, dalla speranza all'azione

Parole di pace, un richiamo al dono della vita e un pensiero anche alla Settimana Laudato si', per ascoltare sempre più attentamente il grido della Terra, che ci sprona ad agire insieme nel prenderci cura della casa comune.

È l'esortazione di papa Leone XIV, arrivata al termine della preghiera del Regina Caeli di domenica 17 maggio. In questa data ha preso infatti il via la Settimana Laudato si', che si concluderà domenica 24 maggio ed è organizzata dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale con il sostegno di un gruppo di partner cattolici.

Coinvolge le comunità cattoliche di tutto il mondo e rappresenta un modo concreto proposto a parrocchie, diocesi, congregazioni religiose, realtà associative, scuole ed altre istituzioni per riflettere sul tema e approfondire il proprio impegno per la salvaguardia del Creato e la promozione di un'ecologia integrale.

La Settimana rappresenta l'occasione per celebrare l’11° anniversario dell'Enciclica verde di papa Francesco sulla cura della Casa Comune, dono alla Chiesa e al mondo intero, che invita a vivere un cammino di conversione verso l'ecologia integrale e a coinvolgere il più grande numero di persone in questo processo, perché "Crediamo che le cose possono cambiare" (LS 13).

“Dalla speranza all’azione” è il tema di quest’anno, così declinato nel sito web della Settimana Laudato si': «La speranza non è passiva: si vive e si condivide attraverso le scelte quotidiane, la vita comunitaria, la preghiera e atti concreti di cura. Quest’anno ci ricorda che la conversione ecologica cresce passo dopo passo, attraverso il ripristino delle relazioni, la protezione del creato e il rafforzamento delle comunità. Il prossimo capitolo della Laudato si’ inizia da noi, ovunque ci troviamo».

In tale contesto i cattolici di tutto il mondo si uniscono nella preghiera e nell'azione, intorno ai sette obiettivi Laudato si', nello stile sinodale, per ascoltare e rispondere al grido della creazione, per gioire del percorso compiuto finora per dare vita alla Laudato si'.

Nel corso di tutta la Settimana, in cui ogni giornata sarà dedicata ad uno degli Obiettivi Laudato si', si svolgeranno eventi globali e locali. Relatori da tutto il mondo condivideranno le proprie conoscenze e il loro lavoro. Si parlerà di perdita di biodiversità, ecologia olistica, combustibili fossili e crisi climatica, investimenti etici e spiritualità ecologica.

Sul sito web della Settimana Laudato si' è possibile consultare e ricevere maggiori informazioni, trovare i link ai video in streaming e registrarsi agli eventi. Nelle Risorse del sito, si trovano, nelle diverse lingue, la guida alle celebrazioni, la preghiera e altri materiali per vivere intensamente questo importante appuntamento green.